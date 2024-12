NBA volta à China com duas partidas de pré-temporada

Evento marcou o anuncio dos jogos da pré-temporada da NBA na China - Foto: Eduardo Leal / AFP

A NBA vai voltar à China em 2025 pela primeira vez desde 2019 com dois jogos de pré-temporada em Macau, anunciou nesta sexta-feira (6) Mark Tatum, número dois da principal liga de basquete, confirmando informações da rede ESPN.

"Tenho o prazer de anunciar que o Brooklyn Nets e o Phoenix Suns vão disputar dois jogos de pré-temporada na Sands' Venetian Arena nos dias 10 e 12 de outubro de 2025", disse Tatum durante uma coletiva de imprensa em Macau.

Desde 2019, a NBA não organiza jogos na China após uma polêmica postagem no Twitter (agora X) a favor das manifestações em Hong Kong feita por Daryl Morey, então técnico do Houston Rockets.

A ESPN, citando fontes anônimas, explicou que as relações entre a liga americana de basquete e a China, um de seus mercados mais importantes, melhoraram graças à chegada em 2020 de Michael Ma, encarregado das operações do gigante asiático para a NBA.

De acordo com o jornal de língua inglesa South China Morning Post, estes jogos fazem parte de um acordo multimilionário para organizar duas partidas anuais de pré-temporada da NBA nos próximos cinco anos em Macau.

O basquete é um dos esportes mais populares na China e a NBA perdeu uma fonte de renda após ser retirada da televisão no país até 2022.

De 2004 a 2019, 17 equipes disputaram um total de 28 jogos de pré-temporada.

O comissário da NBA, Adam Silver, indicou em outubro que a NBA "retornaria à China em algum momento".

A NBA exporta seu bem-sucedido produto para todo o planeta há décadas.

Desde 2022, organizou dois jogos de pré-temporada em Abu Dhabi e a NBA Cup, disputada desde meados de novembro paralelamente à liga regular, é patrocinada pela Emirates, companhia de Dubai.

Alguns jogos regulares da liga são organizados fora dos Estados Unidos e do Canadá – que tem um time, o Toronto Raptors. No início de novembro, Miami e Washington se reuniram duas vezes no México. San Antonio e Indiana jogarão duas vezes em Paris, nos dias 23 e 25 de janeiro.