Nego do Borel vence sua primeira luta e faz novos desafios

Nego do Borel vence Diego Aguiar e registra primera vitória na carreira do boxe - Foto: Reprodução | Redes Sociais | @adielsilva

Se dedicando cada vez mais ao boxe, o funkeiro Nego do Borel teve sua primeira vitória na noite deste sábado, 29. A luta foi contra o influenciador Diego Aguiar, válida pelo Funk Crypto Fight.

Com duas derrotas na carreira, contra MC Gui e Luiz Mesquita, Nego do Borel lutou com um adversário maior que ele tanto em peso, quanto em altura, fazendo a luta ser mais difícil que o normal. Mas, mesmo com esse desafio, o funkeiro saiu vitorioso nos pontos, por decisão unânime dos árbitros.

Nego do Borel foi até o ringue acompanhado por MC Maneirinho, que cantou ao vivo. Após o fim da luta, o músico disse que quer seguir no esporte desafiando duas pessoas.

“Essa é a primeira de muitas vitórias que vão vir ainda. E vou falar para vocês, eu vou lá em São Paulo e vou pegar o cinturão do Mesquitinha. Quero desafiar ele e o Biel”, disse o cantor comemorando a vitória.