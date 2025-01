Neve ameaça clássico entre Liverpool e Manchester United; entenda

- Foto: Getty Images

O jogo entre Liverpool e Manchester United, pela 20ª rodada da Premier League, estava ameaçado por causa das das condições climáticas adversas na Inglaterra. Porém, foi confirmado há poucos minutos após reuniões de segurança. O clássico acontecerá às 13h30 (de Brasília), no estádio Anfield.

Merseyside, onde fica o estádio Anfield, foi castigada com uma grande nevasca durante a noite. Com isso, pela manhã, o grupo de segurança do conselho municipal de Liverpool se reuniu para determinar se o confronto da Premier League poderia ser disputado.

A grande preocupação para a realização de Liverpool e Manchester United era o acesso dos torcedores ao estádio Anfield. Porém, após duas reuniões de segurança, segundo um comunicado dos donos da casa, a partida acontecerá conforme o planejado.

No mês passado, o jogo entre Everton e Liverpool no Goodison Park foi adiado por conta do mau tempo, e precauções em relação as questões de segurança. Naquela ocasião, os ventos fortes da tempestade Darragh resultaram em graves interrupções nas viagens dentro e ao redor da cidade.