Neymar aparece? Veja lista de jogadores que mais desfalcaram times

Taça do Brasileirão Série A - Foto: Lucas Figueiredo | CBF

Com a nova lesão de Neymar, a mesma discussão sobre como a frequência de lesões de um mesmo jogador pode afetar um clube encheu as redes sociais, preocupando santistas e fazendo com que outros torcedores se identifiquem. Muitos deles, flamenguistas, que torcem para o clube que mais sofreu com lesões nos últimos anos.

Um estudo do Bolavip Brasil analisou 82 jogadores de linha que participaram de pelo menos uma edição do Brasileirão entre 2020 e 2025, definindo os atletas em atividade no país que mais desfalcaram suas equipes nos últimos seis anos.

Com base nos dados da Opta e nas ausências registradas pelo Transfermarkt, foi calculado o percentual de partidas perdidas por motivos médicos ou limitações físicas em relação ao total disputado por cada clube no período.

Segundo a pesquisa, a média geral entre os 82 jogadores avaliados é de 17% de partidas fora por problemas médicos ou físicos, com alguns atletas chegando a quase o dobro da porcentagem.



Veja o ranking em porcentagem de partidas perdidas:

Arboleda (São Paulo): 33,7% Jair (Atlético-MG/Vasco): 29,7% Alisson (Grêmio/São Paulo): 27,6% Bruno Henrique (Flamengo): 27,5% Saravia (Inter/Botafogo/Atlético-MG): 27% Pedro (Flamengo): 26% Lucas Evangelista (RB Bragantino/Palmeiras): 25,6% Keno (Atlético-MG/Fluminense): 25,3% Igor Rabello (Atlético-MG/Fluminense): 25,3% Guilherme Arana (Atlético-MG): 25,1%

Líderes do ranking

Encabeçando o ranking, Arboleda esteve disponível em apenas 57,4% dos jogos possíveis desde 2020, deixando de atuar em 33,7% devido a lesões ou problemas físicos.

Na segunda posição aparece o volante Jair, atualmente no Vasco, mas que acumulou grande parte das ausências enquanto defendia o Atlético-MG. Foram 29,7% das partidas perdidas, muito por conta de duas graves lesões no joelho direito.

Logo atrás vem Alisson, do São Paulo, fora de 27,6% dos compromissos de suas equipes nos últimos seis campeonatos.

O Flamengo é o clube com maior número de jogadores entre os 20 que mais desfalcaram no período analisado. Além de Pedro, também aparecem na lista Bruno Henrique, Arrascaeta e Allan, todos com mais de 21% de jogos perdidos desde 2020.