Neymar choca ao gastar R$ 225 milhões em nova compra de luxo

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Conhecido por seu estilo de vida luxuoso dentro e fora dos gramados, Neymar ampliou recentemente sua coleção de bens com a aquisição de uma nova aeronave executiva. O modelo adquirido pelo atacante é um Dassault Falcon 900LX, jato de fabricação francesa voltado para o mercado de aviação executiva, avaliado em R$ 225 milhões.

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Com capacidade para percorrer aproximadamente 8,8 mil quilômetros sem necessidade de reabastecimento, o avião permite ligações diretas entre diversos continentes, reduzindo o tempo gasto em conexões e escalas. A característica facilita deslocamentos entre destinos na América do Sul, Europa e Oriente Médio.



Equipado com três motores, configuração pouco comum entre os jatos executivos atuais, o modelo oferece maior flexibilidade operacional e possibilita rotas mais eficientes sobre extensas áreas marítimas. A velocidade de cruzeiro pode se aproximar dos 1.000 km/h.

No interior, a aeronave foi projetada para acomodar entre 12 e 14 passageiros com conforto. O espaço conta com ambientes destinados ao descanso, reuniões e entretenimento, atendendo às necessidades de executivos, empresários e personalidades que utilizam o transporte aéreo privado com frequência.