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Neymar choca ao gastar R$ 225 milhões em nova compra de luxo

Brasileiro ampliou sua coleção de bens luxuosos com nova aquisição

Lucas Vilas Boas
Por
Neymar em campo pelo Santos
Neymar em campo pelo Santos - Foto: Raul Baretta | Santos

Conhecido por seu estilo de vida luxuoso dentro e fora dos gramados, Neymar ampliou recentemente sua coleção de bens com a aquisição de uma nova aeronave executiva. O modelo adquirido pelo atacante é um Dassault Falcon 900LX, jato de fabricação francesa voltado para o mercado de aviação executiva, avaliado em R$ 225 milhões.

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Com capacidade para percorrer aproximadamente 8,8 mil quilômetros sem necessidade de reabastecimento, o avião permite ligações diretas entre diversos continentes, reduzindo o tempo gasto em conexões e escalas. A característica facilita deslocamentos entre destinos na América do Sul, Europa e Oriente Médio.

Equipado com três motores, configuração pouco comum entre os jatos executivos atuais, o modelo oferece maior flexibilidade operacional e possibilita rotas mais eficientes sobre extensas áreas marítimas. A velocidade de cruzeiro pode se aproximar dos 1.000 km/h.

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No interior, a aeronave foi projetada para acomodar entre 12 e 14 passageiros com conforto. O espaço conta com ambientes destinados ao descanso, reuniões e entretenimento, atendendo às necessidades de executivos, empresários e personalidades que utilizam o transporte aéreo privado com frequência.

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