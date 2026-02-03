Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CAMISA 10

Neymar está perto de voltar a jogar pela Seleção, diz apresentador

Craque do Santos não defende a Amarelinha desde 2023

João Grassi

Por João Grassi

03/02/2026 - 16:55 h | Atualizada em 03/02/2026 - 17:06

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Neymar em ação pela Seleção Brasileira
Neymar em ação pela Seleção Brasileira -

De fora das convocações há mais de dois anos, Neymar se aproxima de voltar para a Seleção Brasileira. De acordo com o apresentador e ex-jogador Neto, o meia-atacante estará presente na próxima lista de Carlo Ancelotti e uma pessoa próxima do técnico italiano passou a informação.

Durante o programa 'Donos da Bola' desta terça-feira, 3, o 'Craque' Neto cravou a convocação de Neymar para os amistosos contra França e Croácia, marcados para março. O apresentador garante que o craque do Santos fez uma preparação com objetivo de defender a Amarelinha.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“A preparação do Neymar é para esses dois jogos [amistosos contra França e Croácia]. O Neymar será convocado, eu estou falando. É informação de um cara perto do Ancelotti”, cravou Neto.

Leia Também:

Fifa define base da Seleção Brasileira nos EUA para a Copa do Mundo
CBF confirma amistosos do Brasil contra antigos algozes em Copas
Neymar fica perto de se livrar de multa de R$ 180 milhões; entenda
“O príncipe continua”: Santos oficializa futuro de Neymar para 2026

Retorno iminente

Próximo de retornar aos gramados, Neymar está em processo de transição física. O atacante, no entanto, já iniciou os trabalhos com bola junto ao restante do elenco santista no CT Rei Pelé.

O craque se prepara para o duelo com o São Paulo, nesta quarta-feira, 4, pelo Brasileirão, mas ainda é dúvida. Em dezembro, ele passou por uma artroscopia no menisco do joelho esquerdo e atuou fora das condições físicas ideais na reta final da Série A de 2025.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Craque Neto neymar seleção brasileira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Neymar em ação pela Seleção Brasileira
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

Neymar em ação pela Seleção Brasileira
Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

Neymar em ação pela Seleção Brasileira
Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

Neymar em ação pela Seleção Brasileira
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

x