Neymar está perto de voltar a jogar pela Seleção, diz apresentador

Neymar em ação pela Seleção Brasileira - Foto: Vitor Silva | CBF

De fora das convocações há mais de dois anos, Neymar se aproxima de voltar para a Seleção Brasileira. De acordo com o apresentador e ex-jogador Neto, o meia-atacante estará presente na próxima lista de Carlo Ancelotti e uma pessoa próxima do técnico italiano passou a informação.

Durante o programa 'Donos da Bola' desta terça-feira, 3, o 'Craque' Neto cravou a convocação de Neymar para os amistosos contra França e Croácia, marcados para março. O apresentador garante que o craque do Santos fez uma preparação com objetivo de defender a Amarelinha.

“A preparação do Neymar é para esses dois jogos [amistosos contra França e Croácia]. O Neymar será convocado, eu estou falando. É informação de um cara perto do Ancelotti”, cravou Neto.

Retorno iminente

Próximo de retornar aos gramados, Neymar está em processo de transição física. O atacante, no entanto, já iniciou os trabalhos com bola junto ao restante do elenco santista no CT Rei Pelé.

O craque se prepara para o duelo com o São Paulo, nesta quarta-feira, 4, pelo Brasileirão, mas ainda é dúvida. Em dezembro, ele passou por uma artroscopia no menisco do joelho esquerdo e atuou fora das condições físicas ideais na reta final da Série A de 2025.