Neymar fatura alto em torneio de poker durante isolamento por Covid-19

Neymar em ação com a camisa do Santos - Foto: Raul Baretta/ Santos FC

Enquanto cumpre isolamento após testar positivo para Covid-19 na última quinta-feira, 5, Neymar Jr. encontrou um jeito lucrativo de passar o tempo. Fora da próxima partida do Santos por suspensão, o camisa 10 aproveitou o repouso forçado para se dedicar ao poker online — uma de suas maiores paixões fora do futebol.

Neste domingo, 8, o craque participou do Titans Event, um dos torneios mais prestigiados do site PokerStars, com buy-in de US$ 5.200 (cerca de R$ 29 mil). O torneio, que contou com 52 entradas e distribuiu US$ 260 mil em premiação, reuniu grandes nomes do cenário mundial do poker online.

Neymar foi o único brasileiro a chegar à mesa final e terminou em 4º lugar, com um prêmio de US$ 30.234 (aproximadamente R$ 160 mil). Uma performance respeitável, considerando o nível técnico da disputa.

Na mesa final, o russo Vladimir Minko, conhecido como “SerVlaMin”, ficou com o título e levou US$ 69.056 (R$ 384 mil). O bósnio Nikita Kuznetsov (“Ebaaa11”) terminou em segundo lugar, mas faturou mais: US$ 69.951 (R$ 389 mil), graças a um acordo feito no heads-up — o duelo final do torneio.

Entre os nomes de peso, o alemão Ole Schemion (“wizowizo”) completou o pódio em terceiro lugar, ganhando US$ 41.954. Neymar, jogando com seu nick “neymar-jr”, confirmou sua habilidade e presença frequente nas mesas mais caras da plataforma.

Mesmo sem a Covid, Neymar já estaria fora da próxima partida do Santos contra o Fortaleza, nesta quinta-feira, 12, no Castelão, pela 13ª rodada do Brasileirão. O atacante cumpre suspensão após ter sido expulso na derrota para o Botafogo, na Vila Belmiro. Com contrato até o dia 30 deste mês com o Santos, o futuro do craque ainda é uma incógnita.