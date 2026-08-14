Neymar reclama da torcida do Santos e diz que Vila Belmiro não é 'alçapão'

Neymar fez um apelo após a vitória do Santos por 2 a 1 sobre o Macará, do Equador, questionando as vaias da torcida no decorrer da partida. Após o triunfo desta quinta-feira, 13, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, o camisa 10 defendeu que os santistas apoiem a equipe durante os 90 minutos.

O craque reconheceu que os torcedores têm motivos para cobrar o time, mas afirmou que as críticas enquanto a bola está rolando podem atrapalhar o desempenho dos jogadores. Para Neymar, as cobranças podem acontecer após o apito final, mas o comportamento precisa ser diferente durante a partida.

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“Nós entendemos a situação, mas, se a gente ficar remoendo o passado, o que será do futuro? (…) Incentiva. Para de vaiar, mano. Bate palma, vamos”, pediu o jogador, que deu duas assistências na partida.

Camisa 10 sente falta da antiga atmosfera

Neymar também relembrou o ambiente que costumava encontrar na Vila Belmiro. O atacante destacou a pressão exercida pela torcida sobre os adversários e afirmou que sente falta da atmosfera que transformava o estádio em um dos principais trunfos do Santos.

“Aqui sempre foi ‘alçapão’, calor. Falavam que era foda jogar aqui. Hoje em dia, não sentimos mais o ambiente de antes. Sinto saudades disso”, afirmou.

O jogador ainda deixou claro que entende as vaias depois dos jogos. A principal preocupação está no comportamento da torcida durante os 90 minutos, principalmente quando a equipe enfrenta dificuldades para construir o resultado.

Neymar admite dificuldades do Santos

O pedido aconteceu em uma partida na qual o Santos precisou mostrar poder de reação. O time saiu atrás do Macará, mas conseguiu virar o placar e terminou o confronto com vantagem na disputa por uma vaga nas quartas de final.

Para Neymar, o torcedor também precisa compreender que o Santos não necessariamente conseguirá dominar todos os adversários. O camisa 10 afirmou que a equipe terá de superar momentos complicados para alcançar seus objetivos.

“Não vamos ganhar de 3 ou 4 a 0. Nosso time é isso aí. Vamos sofrer. O Santos virou isso. É sofrido, na raça, na vontade”, reconheceu.