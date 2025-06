Neymar marca gol de mão, é expulso e Santos perde para o Botafogo

Neymar, atacante do Santos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O retorno de Neymar ao Santos teve mais um capítulo conturbado neste domingo, 1º. Durante a partida contra o Botafogo, válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025, o camisa 10 marcou um gol irregular usando a mão e foi expulso em seguida. O Peixe perdeu por 1 a 0 na Vila Belmiro e continua na zona de rebaixamento.

O lance aconteceu no segundo tempo. Neymar empurrou a bola para o gol com a mão, em jogada claramente ilegal. O árbitro, após confirmar a infração, anulou o lance e mostrou cartão vermelho direto para o jogador, que deixou o Santos com um a menos em campo.

Minutos depois, o Botafogo aproveitou a vantagem numérica e abriu o placar com Artur, garantindo a vitória fora de casa. Com o resultado, o Glorioso subiu para a 8ª posição na tabela, enquanto o Santos permanece em 18º lugar, com apenas 8 pontos.

Contrato indefinido e suspensão no próximo jogo

Neymar tem vínculo com o clube até o dia 30 de junho e está suspenso da próxima partida, a última antes da pausa para o Mundial de Clubes. A diretoria santista ainda avalia a possibilidade de renovar o contrato, mas nenhuma decisão foi oficializada.

O próximo compromisso do Santos será no dia 12 de junho, contra o Fortaleza, pela 12ª rodada do Brasileirão. Já o Botafogo terá rodada adiada, pois viaja aos Estados Unidos para disputar o Mundial de Clubes e estreia contra o Seattle Sounders no dia 9.