Neymar pensou em desistir do futebol, revela pai do jogador

Neymar ainda sonha com convocação para a Copa - Foto: Gabriel Bouys | AFP

Focado em garantir uma vaga entre os convocados para a Seleção Brasileira que vai disputar a Copa do Mundo dos Estados Unidos (em conjunto com Canadá e México), entre junho e julho, Neymar Júnior pensou em desistir do futebol no final de 2025, após sofrer uma nova lesão.

A revelação foi feita pelo pai do jogador, conhecido como 'Neymar Pai', durante entrevista para um canal no YouTube, em um jantar promovido por ele. De acordo com o empresário, Neymar, que lesionou o menisco do joelho esquerdo, ficou emocionalmente abalado com o diagnóstico.

“Quando eu chego em casa, vou para a casa do meu filho e digo: ‘Filho, e aí, como é que tá?’ Ele vira para mim e fala: ‘Não aguento mais, cara. Vamos operar. Pai, nem sei se vale a pena operar. Por mim, já deu’. A hora que ele fala isso para mim eu viro e falo para ele: ‘Já deu, cara? Então pra que operar? Ah, opera isso aí, a gente para e ano que vem a gente pensa o que vai fazer’. Aí, eu falei: ‘Filho, se você quiser operar para a gente focar na sua recuperação e você ficar bem, eu estou com você'", revelou o pai do jogador.

Neymar sonha com hexa

Em outubro, antes da última lesão, em participação no programa Altas Horas, da Globo, Neymar reforçou o sonho de ajudar o Brasil a conquistar o hexa em julho. O jogador disse estar "tentando ficar 100%" para que que o técnico Carlo Ancelotti conte com ele na competição.

"Olha, eu espero que sim (ir para a Copa). Estou treinando, me recuperando bem, tentando ficar 100% fisicamente para poder ajudar o Brasil a voltar a ganhar a Copa do Mundo", afirmou o atleta do Santos.