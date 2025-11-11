Menu
DRAMA!

Neymar pode integrar lista dos mais valiosos rebaixados da história

Atacante vive drama com o Santos na zona de rebaixamento à Série B

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

11/11/2025 - 19:04 h | Atualizada em 11/11/2025 - 21:24
Neymar em campo pelo Santos
Neymar em campo pelo Santos -

O Santos tem seis partidas para evitar um rebaixamento histórico — não apenas para o clube, mas também para Neymar. Caso a equipe confirme a queda para a Série B, o camisa 10 será o terceiro jogador mais valioso da história do Brasileirão a amargar o descenso.

A pesquisa leva em conta todos os atletas rebaixados desde 2007, início da mensuração de valores de mercado pelo site Transfermarkt, com os números ajustados pela inflação.

Hoje avaliado em cerca de R$ 67 milhões, Neymar fica atrás de dois nomes que despontaram como grandes promessas do futebol brasileiro: Matheus Henrique, rebaixado com o Grêmio em 2021, e avaliado à época em aproximadamente R$ 100 milhões; e Ângelo, que caiu com o Santos em 2023 valendo cerca de R$ 81 milhões antes de se transferir ao Chelsea.

Além de Neymar, o atual elenco santista pode colocar outros atletas no ranking. O goleiro Brazão e o atacante Rollheiser, ambos avaliados em torno de R$ 49 milhões, entrariam no top-10 em caso de queda.

O levantamento também relembra nomes de peso que já viveram a experiência do rebaixamento. Entre eles, Douglas Costa, que retornou ao Grêmio em 2021 e acabou marcado como um dos símbolos da queda; e Vampeta, campeão mundial com a Seleção e ídolo do Corinthians, presente no elenco rebaixado em 2007.

Os três mais valiosos rebaixados:

  • Matheus Henrique (Grêmio, 2021) – R$ 100 milhões;
  • Ângelo (Santos, 2023) – R$ 81 milhões;
  • Neymar (Santos, 2024 — projeção) – R$ 67 milhões.

x