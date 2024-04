"No limite", aponta Richarlison sobre psicológico após Copa do Mundo | A TARDE

A eliminação na Copa do Mundo de 2022 parece ter sido um trauma para todos os brasileiros, seja para torcedores ou atletas. Entre eles, o centroavante Richarlison, que vestiu a camisa 9 durante o Mundial e marcou três gols, um deles sendo eleito o mais bonito da competição. Entretanto, com o fim negativo, o jogador passou por uma situação delicada envolvendo a sua saúde mental.

Em depoimento à ESPN, Richarlison contou sobre como ficou após a eliminação nas quartas de final da Copa, afirmando que até mesmo pensou em desistir do futebol. Além dos problemas em campo, o camisa 9 viveu uma crise na vida pessoal, o que só amplificou a depressão.

"O que eu passei depois da Copa do Mundo e descobrindo coisas aqui dentro em casa de pessoas que conviveram comigo mais de sete anos... Tipo, é loucura... E chegar para o meu pai, que foi o cara que correu atrás do meu sonho, assim, e falar que, pô, pai, quero desistir, é coisa de louco. Tinha acabado de disputar uma Copa do Mundo, pô, no meu auge... E estava chegando assim, tipo, no meu limite mesmo, sabe... De sei lá, não vou falar se matar, mas, tipo, eu estava numa depressão ali, tipo, sei lá, e estava querendo desistir", disse o jogador.

Leia mais:

Dorival avalia positivamente início de trabalho na seleção brasileira

Rodrygo celebra atuação contra a Espanha: "Feliz com o nosso empenho"

Durante o período conturbado, o centroavante não conseguia boas atuações dentro de campo, tanto no Tottenham, quanto com a camisa do Brasil. Inclusive, durante as Eliminatórias do Mundial de 2026, o atleta chorou ao ser substituído e não marcar gols. Desta forma, o atleta optou por procurar ajuda psicológica em outubro do ano passado e hoje acredita que a profissional salvou a sua vida.

"Estava sofrendo muito ataque depois da Copa e junto com esse problema pessoal dentro de casa afetou muito, tipo, parecia que era forte mentalmente, sabe? Depois da Copa do Mundo parece que desabou tudo. E eu falo, acho que a psicóloga, querendo ou não, salvou minha vida por que... Eu só pensava besteira... No Google mesmo eu só pesquisava besteira, só queria ver besteira de morte", relembrou o camisa 9.

Com o resultado positivo da ajuda profissional, Richarlison voltou a marcar gols e ser convocado pela Seleção Brasileira, admitindo a ajuda da psicóloga e incentivando a prática que, segundo ele, "salva vidas".

"Hoje eu posso falar, procure um psicólogo, você que está precisando de um psicólogo, procure porque é legal você se abrir assim, você estar conversando com a pessoa. Hoje a professora veio me agradecer por estar levando isso para o mundo do futebol, para o mundo extracampo também, porque é muito importante e, querendo ou não, salva vidas", finalizou o jogador.