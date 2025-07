Norris crava pole na Áustria e Bortoleto brilha com 8º lugar

Norris faz pole na Áustria e Bortoleto larga em 8º - Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Lando Norris confirmou neste sábado, 28, sua excelente fase na Fórmula 1 e conquistou a pole position do GP da Áustria, a terceira da temporada 2025 e a 12ª da carreira. O piloto da McLaren anotou 1m03s971 no Red Bull Ring, com uma expressiva vantagem de meio segundo sobre Charles Leclerc, segundo colocado no grid.

Mas o dia também foi especial para o Brasil: Gabriel Bortoleto, da Sauber, surpreendeu ao garantir pela primeira vez uma vaga no top-10 de largada, com o oitavo melhor tempo da sessão. O resultado consagra o bom desempenho do novato, que esteve entre os dez primeiros em todas as sessões do fim de semana.

No Q1, Bortoleto chegou a saltar da 16ª para a 5ª posição, fechando o segmento em oitavo. No Q2, apesar de marcar apenas o 14º tempo na primeira tentativa, o brasileiro reagiu bem: fez a terceira melhor volta provisória nos minutos finais e encerrou a sessão em oitavo lugar. Um feito histórico justamente na pista em que Felipe Massa fez a última pole do Brasil na F1, há nove anos.

Norris liderou os três segmentos da classificação, desbancando o companheiro de equipe Oscar Piastri, que larga em terceiro, e Leclerc, que garantiu a segunda posição no grid. O monegasco superou Lewis Hamilton pela oitava vez em 11 classificações neste ano. Ainda assim, o heptacampeão conquistou seu melhor resultado com a Ferrari até agora, com o quarto lugar.

Resultados