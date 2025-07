Time de Cristiano Ronaldo tenta atravessar o Zenit por Gerson

Jorge Jesus mira Gerson no Al-Nassr e desafia Zenit - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Com o futuro ainda indefinido, o volante Gerson, do Flamengo, está no centro de uma disputa milionária entre russos e sauditas. O Zenit, da Rússia, tem um acordo encaminhado com o jogador, mas o Al-Nassr, da Arábia Saudita, entrou forte na negociação e tenta atravessar a transferência com uma proposta mais vantajosa financeiramente.

O clube saudita iniciou os contatos na última semana, logo após a vitória do Flamengo sobre o Chelsea, e planeja pagar a multa rescisória de 25 milhões de euros (R$ 160 milhões) para contar com o jogador. Com isso, não haveria necessidade de negociar diretamente com o Flamengo, que seria obrigado a liberar o atleta.

Um dos trunfos do Al-Nassr é a relação próxima entre Gerson e Jorge Jesus. O treinador português, que está prestes a ser anunciado como técnico do clube a pedido de Cristiano Ronaldo, teria sido o responsável por indicar o nome do jogador. A negociação entre as partes caminha para um contrato de um ano, com renovação automática por mais um.

"Há pré-requisitos (acordo) para a transferência de Gerson para o Zenit. Aguarde os anúncios oficiais", afirmou Alexander Medvedev, presidente do Zenit, ao jornal Sport Express.

Apesar do acerto encaminhado com os russos, o Al-Nassr promete não desistir até que o depósito da multa seja efetuado. Internamente, há confiança de que a proposta salarial saudita — superior à oferecida pelos russos e muito acima do que Gerson recebe atualmente no Flamengo — possa convencer o jogador a mudar de rumo.

A tendência é que as conversas avancem apenas na próxima semana, já que o Flamengo está focado no duelo decisivo contra o Bayern de Munique, neste domingo (29), às 17h (de Brasília), em Miami, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Caso avance, o Rubro-Negro enfrentará o vencedor de PSG x Inter Miami nas quartas de final.