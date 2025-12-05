Menu
UNIFORME DE RÉVEILLON

Novo manto: Vitória apresenta camisa especial de Réveillon

Uniforme branco com detalhes dourados e escudo bordado já está à venda nas lojas oficiais e online do clube

Redação

Por Redação

05/12/2025 - 10:51 h
Vitória lança camisa de Réveillon em parceria com a Volt Sport
Vitória lança camisa de Réveillon em parceria com a Volt Sport -

O Vitória lançou nesta sexta-feira, 5, sua camisa especial de Réveillon, desenvolvida em parceria com a Volt Sport. O modelo traz um design minimalista e elegante, pensado para que os torcedores possam vestir o clube durante as celebrações de fim de ano.

O destaque da peça fica por conta do escudo do Vitória em versão especial bordada, criado exclusivamente para esta edição, acompanhado de uma estrela também bordada. O uniforme tem predominância do branco, detalhes dourados — cor associada à prosperidade — e acabamento refinado, incluindo gola e punhos estilizados.

O novo manto já está disponível para compra na loja online do clube e nas lojas oficiais, a partir de R$ 229,99.

Vitória e Volt Sport iniciaram a parceria em 2022, quando o clube ainda disputava a Série C. Desde então, a fornecedora tem acompanhado de perto a trajetória do time, criando camisas inovadoras que celebram causas sociais, como Consciência Negra e Outubro Rosa, além de peças em homenagem a Salvador e os mantos tradicionais do clube.

Veja a camisa:

Tags:

Futebol réveillon Salvador vitória Volt Sport

