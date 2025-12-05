Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CRITÉRIOS

Saiba as regras e restrições do sorteio da Copa do Mundo 2026

Entenda como a Fifa define os grupos do Mundial de 48 seleções e quais regras evitam confrontos antecipados

Redação

Por Redação

05/12/2025 - 9:28 h
Entenda as novas regras do sorteio da Copa do Mundo de 2026 com 48 seleções
Entenda as novas regras do sorteio da Copa do Mundo de 2026 com 48 seleções -

O sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 será realizado nesta sexta-feira, 5, a partir das 14h, no Kennedy Center, em Washington, Estados Unidos. Pela primeira vez na história, o torneio contará com 48 seleções, e a Fifa definiu regras e restrições específicas para equilibrar o chaveamento.

O processo começará com a distribuição das seleções do pote 1 pelos grupos de A a L. Entre os cabeças de chave, Canadá, México e Estados Unidos — anfitriões do Mundial — terão identificação especial, cada um representado por uma cor distinta: México em A1 (verde), Canadá em B1 (vermelho) e Estados Unidos em D1 (azul). As outras nove seleções do pote 1, todas com bolas de mesma cor, ocuparão a posição 1 nos grupos sorteados.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O chaveamento foi estruturado para equilibrar o caminho das principais seleções rumo às semifinais. Por isso, Espanha (1) e Argentina (2) não poderão cair no mesmo lado da chave, assim como França (3) e Inglaterra (4). Segundo a Fifa, o objetivo é “evitar que as duas seleções mais bem ranqueadas se enfrentem antes de uma eventual decisão”.

Leia Também:

Confira os rivais que o Brasil mais enfrentou em Copas do Mundo
Messi admite dúvida sobre jogar a Copa do Mundo 2026; saiba motivo
Brasil pode cair em grupo da morte; veja os piores rivais no sorteio

Nos potes seguintes, o posicionamento dentro dos grupos seguirá um padrão de distribuição previamente definido em documento oficial. A posição de cada equipe dependerá tanto do pote ao qual pertence quanto do momento em que for sorteada.

Além disso, a Fifa mantém a regra de restrição por confederação: nenhum grupo pode receber duas seleções do mesmo continente, exceto no caso da Uefa, que tem 16 representantes, permitindo que cada grupo tenha pelo menos uma e no máximo duas seleções europeias.

Por fim, as vagas destinadas ao torneio de repescagem terão tratamento especial. As limitações serão aplicadas às três seleções de cada caminho da repescagem presentes no pote 4, garantindo que nenhuma combinação viole o critério continental e mantendo o princípio de não repetição de confederações dentro do mesmo grupo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Canadá Copa do Mundo 2026 FIFA Futebol sorteio

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Entenda as novas regras do sorteio da Copa do Mundo de 2026 com 48 seleções
Play

Briga com o Flamengo e multa de R$ 193 milhões: Bahia busca novo goleiro

Entenda as novas regras do sorteio da Copa do Mundo de 2026 com 48 seleções
Play

Novo manto: Vitória apresenta camisa especial de Réveillon

Entenda as novas regras do sorteio da Copa do Mundo de 2026 com 48 seleções
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

Entenda as novas regras do sorteio da Copa do Mundo de 2026 com 48 seleções
Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

x