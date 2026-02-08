Menu
ESPORTES
FUTEBOL

"O pior já passou", diz atleta após susto em jogo contra o Flamengo

Atleta passa por exames e tranquiliza torcida após convulsão

Redação

Por Redação

08/02/2026 - 17:15 h

Convulsão no Maracanã: jogador diz que está bem após susto
Convulsão no Maracanã: jogador diz que está bem após susto -

O susto vivido no Maracanã na noite de sábado, 7, ganhou contornos mais tranquilos neste domingo, 8. O Sampaio Corrêa-RJ divulgou um vídeo do volante Alexandre para acalmar a torcida após o jogador sofrer uma convulsão durante a partida contra o Flamengo, válida pela sexta rodada da Taça Guanabara.

Na gravação, o atleta agradeceu o apoio recebido desde o episódio e garantiu estar bem. "O pior já passou. Fiz os exames. Graças a Deus, está tudo bem. Foi um susto", declarou. Em seguida, reforçou a mensagem de tranquilidade aos torcedores e amigos: "Passando para agradecer todas as mensagens, todas as orações. São muitas, não dá para responder todo mundo. Passando para tranquilizar todo mundo. Estou bem e logo, logo, estou de volta".

Alexandre, de 24 anos, permanece internado no hospital Quinta D’Or, no Rio de Janeiro, onde passou por exames como tomografia computadorizada e eletrocardiograma. De acordo com o clube, não foi constatada nenhuma lesão cardiológica ou neurológica. O jogador seguirá em observação médica até o fim deste domingo, enquanto aguarda novos resultados.

O episódio ocorreu logo aos 8 minutos do primeiro tempo. Alexandre corria sozinho no gramado quando caiu e sofreu a convulsão, em uma cena que causou apreensão entre companheiros, adversários e o público presente no Maracanã.

Segundo a assessoria de imprensa do Sampaio Corrêa, o atleta deixou o estádio consciente, mas apresentou uma nova convulsão já no hospital. Por volta de 0h30 de domingo, o clube informou oficialmente que os exames iniciais descartaram problemas neurológicos ou cardíacos, mantendo o protocolo de observação por, no mínimo, 24 horas após a internação.

A carreira do volante é marcada por superação. Em janeiro de 2024, Alexandre quase ficou tetraplégico após sofrer um grave acidente de moto, episódio que exigiu um longo processo de recuperação até o retorno aos gramados.

Dentro de campo, a partida terminou com ampla vitória do Flamengo por 7 a 1. O resultado garantiu ao rubro-negro a quarta colocação do Grupo B e a classificação para as quartas de final do Campeonato Carioca, fase em que enfrentará o Botafogo. Já o Sampaio Corrêa encerrou a fase de grupos na última posição e disputará o quadrangular do rebaixamento.

x