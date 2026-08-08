O plano da CBF para revolucionar arbitragem a partir de ex-jogadores

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estuda criar um programa para aproveitar jovens que deixaram o caminho do futebol profissional e direcioná-los para a arbitragem. A proposta é formar uma nova geração de árbitros a partir de atletas que já tiveram contato direto com o esporte.

A iniciativa foi revelada pelo vice-presidente da CBF, Ricardo Gluck Paul. O projeto busca encontrar jogadores que, ainda no início da carreira, não conseguiram alcançar o futebol profissional e oferecer a eles uma alternativa para permanecerem ligados ao esporte. A informação foi divulgada pelo ge

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"Estamos discutindo se até 21 ou 22 anos. Muitos atletas que jogam bola não vão virar profissionais. Eles vão ficar pelo meio do caminho. Esse cara fica desolado, não pintou um contrato. Nossa ideia é falar: “vamos ser árbitros”. Quem jogou futebol tem uma visão totalmente diferente e melhor", disse o vice-presidente da entidade..

A avaliação da CBF é que a experiência adquirida dentro de campo pode representar uma vantagem para quem optar pela arbitragem. A vivência como jogador permitiria aos futuros árbitros compreender melhor determinadas situações e a dinâmica das partidas.

Seleção terá testes físicos e psicológicos

A ideia é que os candidatos passem por uma seleção antes de iniciarem a formação. O processo deverá incluir avaliações físicas, psicotécnicas e exames oftalmológicos.

A intenção da entidade é selecionar entre 30 e 40 jovens para integrar o grupo inicial do projeto. Os escolhidos receberiam formação específica para atuar como árbitros.

A CBF também pretende custear o processo de capacitação, incluindo o curso de arbitragem, em uma iniciativa desenvolvida em conjunto com a Comissão Nacional de Arbitragem.

"Nossa ideia é fazer uma seleção, com testes físicos, psicotécnico, de vista, selecionar 30 ou 40 caras. Nós vamos formar esses árbitros, pagar o curso de arbitragem e fortalecer esse processo junto à comissão nacional — afirmou Gluck Paul.

Projeto busca evitar o afastamento do futebol

A proposta parte de um problema comum nas categorias de base: muitos jovens deixam o futebol antes de conseguirem um contrato profissional. Para a CBF, a arbitragem pode funcionar como uma segunda possibilidade de carreira para esses atletas.

O projeto ainda está em fase de discussão e deverá ter os critérios de seleção e formação definidos pela entidade. A expectativa é aproveitar justamente o conhecimento adquirido pelos candidatos durante os anos como jogadores para fortalecer a arbitragem brasileira.