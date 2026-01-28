Menu
TÁ LIBERADO ACREDITAR

Batismo baiano de Ancelotti: percussionistas do Olodum dão boas-vindas ao técnico

A ação de recepção ao técnico da Seleção Brasileira aconteceu nesta quarta-feira, 28

Marina Branco

Por Marina Branco

28/01/2026 - 14:57 h | Atualizada em 28/01/2026 - 15:27

Cortejo da Brahma e do Olodum para Carlo Ancelotti
Cortejo da Brahma e do Olodum para Carlo Ancelotti -

Quando Carlo Ancelotti assumiu o comando da Seleção Brasileira, o país inteiro passou a imaginar como seria quando o técnico conhecesse o Brasil de verdade - e ele está experimentando. Neste Carnaval, o italiano foi celebrado em Salvador, principal cidade da festa, que o convida a conhecer a cultura e se preparar para a Copa do Mundo de 2026.

As boas-vindas estão sendo feitas em grande estilo. Na manhã desta quarta-feira, 28, a Brahma e o Olodum fizeram um cortejo para o técnico no Centro Histórico da capital baiana, com 100 percussionistas tocando no Pelourinho.

A iniciativa integra a campanha nacional "Tá liberado acreditar", que convida o treinador italiano a se conectar com a essência do Brasil ao unir futebol e Carnaval, duas paixões históricas do país.

A ideia é apresentar o Brasil genuíno a Ancelotti, reforçando a ligação dele com o país que defenderá na Copa. O cortejo parte da Casa do Olodum, sob a regência do Mestre Memeu, e percorre o Pelourinho em uma performance pensada como gesto de apoio, confiança e boas energias para a caminhada rumo ao hexa.

"O Olodum representa, há décadas, a força simbólica da cultura brasileira e a energia que acompanha a Seleção em momentos decisivos. Trazer essa manifestação para o Pelourinho é uma forma de traduzir, em linguagem cultural, a confiança e a expectativa que cercam a chegada de Carlo Ancelotti. É a cultura brasileira se manifestando em apoio ao futebol e ao sonho do hexa", destaca Mestre Memeu.

Cortejo da Brahma e do Olodum para Carlo Ancelotti
Cortejo da Brahma e do Olodum para Carlo Ancelotti | Foto: Mattheus Andrade

Tags:

Carlo Ancelotti carnaval 2023 Copa do Mundo 2026 cultura brasileira Olodum seleção brasileira

x