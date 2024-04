Pai de Neymar vai pagar fiança de Daniel Alves; diz jornal | A TARDE

A Justiça espanhola concedeu liberdade provisória ao ex-jogador Daniel Alves, sob fiança de 1 milhão de euros, o equivalente a R$ 5,4 milhões convertidos na nossa moeda. De acordo com o jornal "La Vanguardia", o pai do atacante Neymar Júnior vai pagar o valor.

Neymar e seu pai foram os responsáveis pela transferência de 150 mil euros, o equivalente a R$ 800 mil, a justiça espanhola, com o objetivo de com reduzir a pena de Daniel Alves, que foi condenado a 4 anos e meio de prisão pelo crime de estupro.

Além da ajuda financeira, Daniel foi defendido no tribunal pelo procurador Gustavo Xisto, este que é um dos representantes jurídicos mais antigos ligados às empresas do pai de Neymar.

Condenação

A Justiça da Espanha condenou Daniel Alves, a 4 anos e 6 meses de prisão. O ex-jogador de 40 anos, revelado pelo Bahia, foi considerado culpado no caso de estupro envolvendo uma mulher de 24 anos em uma boate de Barcelona.

O Ministério Público Espanhol havia pedido nove anos de pena para o brasileiro; a acusação particular pedia 12 anos. A decisão foi divulgada nesta quinta-feira, 22, pelo Superior Tribunal de Justiça da Catalunha, 15 dias após o fim do julgamento do caso, que aconteceu entre os dias 5 e 7 de fevereiro, em Barcelona.

Os magistrados consideraram que "está provado que a vítima não consentiu e que existem elementos de prova, além do depoimento da denunciante, para entender como comprovado o estupro". A decisão levou em conta o pagamento da multa de R$ 900 mil (150 mil euros) como atenuante de pena.

Além dos 4 anos e seis meses de prisão, Daniel Alves cumprirá mais cinco anos de liberdade vigiada, e deverá arcar com as custas do processo. A decisão ainda é passível de recurso no Tribunal da Catalunha ou no Tribunal Supremo, a segunda instância do sistema judiciário espanhol.