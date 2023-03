Paiva reconhece má atuação no BaVi e projeta Série A

A tarde de domingo, 5, foi de decepção para os mais de 42 mil torcedores presentes na Arena Fonte Nova, que viu o Bahia jogar mal e empatar com o Vitória, quase colocando fim nas chances de classificação para as quartas de final da Copa do Nordeste. Nas entrevistas dos tricolores depois da partida, ficou evidente o incômodo com o empate. O volante Rezende, por exemplo, lamentou o início ruim.

“Entramos um pouco desligados, mas creio que, depois que a gente tomou o gol, a gente acordou. Começamos a competir, a conseguir colocar a bola no chão e conseguimos o empate. Viemos para o segundo tempo com foco de buscar a virada, masinfelizmente não conseguimos furar o bloqueio dos caras”, disse.

O treinador Renato Paiva reconheceu a má atuação. “Esperávamos uma resposta melhor com o estádio cheio. Faltou discernimento ao nosso jogo e, de fato, o Vitória fechou-se bem. O Vitória fechou bem as linhas de passe e praticamente encontrou um gol caído do céu. Não fizemos um bom jogo”, disse.

O comandante português também fez projeções para o futuro do clube no ano, já que o desempenho, principalmente a fragilidade defensiva, tem sido rotina. Mesmo com gastos superiores a R$ 70 milhões em reforços, o Bahia fez apenas cinco pontos na Copa do Nordeste e somente por um milagre não será eliminado na primeira fase.

“Não preciso que me digam que o nível que estamos a jogar é insuficiente para a Série A. Precisamos melhorar o elenco. Melhorando o elenco, melhora o jogo”, avaliou o treinador, citando Cauly e Yago como exemplos.

“São jogadores com qualidade e que já estão melhorando nosso jogo. Não há dúvidas de que os jogadores vão chegar e o nosso nível vai subir. Os jogadores diferenciados vão continuar a chegar, mas dentro da realidade. O objetivo é a manutenção na Série A e lutar para chegar a uma competição internacional. Não adianta ter outras expectativas”, completou.

O Bahia volta a campo pelo Campeonato do Nordeste no dia 14 de março, contra o Fluminense do Piauí, no Lindolfo Monteiro. Antes disso, a equipe dirigida pelo técnico Renato Paiva, faz o confronto com o Camboriú, nesta quarta, 8, às 19h, no Estádio das Nações, pelo jogo único da segunda fase da Copa do Brasil.