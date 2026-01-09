Menu
ESPORTES
MERCADO DA BOLA

Palmeiras abre conversas para contratar ex Atlético de Madrid

Pouco aproveitado na Espanha, jogador está disponível no mercado

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

09/01/2026 - 14:14 h
Thiago Almada comemorando gol
Thiago Almada comemorando gol

O Palmeiras abriu conversas para contratar o meia-atacante Thiago Almada, ex-botafogo, e que atualmente está defendendo as cores do Atlético de Madrid, da Espanha.

De acordo com a rádio espanhola “Cadena Ser”, o técnico Diego Simeone não tem utilizado o jogador com frequência, e por consequência disso o clube o colocou no mercado de transferências.

O clube espanhol estipula um valor de aproximadamente 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do jogador.

Thiago Almada em campo do Botafogo
Thiago Almada em campo do Botafogo | Foto: Vitor Silva/ Botafogo

Temporada vitoriosa no Botafogo

O meio-campista argentino foi um dos grandes protagonistas do elenco do Botafogo durante o ano de 2024, ano que o Botafogo conquistou a Copa Libertadores da América. Esse bom desempenho o fez ser convocado para a seleção argentina, onde também teve destaque.

O jogador acumulou 26 partidas pelo glorioso, com 3 gols marcados e 2 assistências distribuidas.

Dificuldade na negociação

O Palmeiras trata como difícil essa contratação, pois os valores que envolvem a negociação são altos e trata de um jogador que saiu em alta de um rival no cenário brasileiro

Botafogo Futebol mercado da bola Palmeiras

x