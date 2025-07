Palmeiras fatura mais R$ 72 milhões com classificação no Mundial

Palmeiras acumulou até agora R$ 215 mihlões em premiação no Mundial de Clubes - Foto: Cesar Greco / Palmeiras

O Palmeiras não conquistou apenas a classificação às quartas de final do Mundial de Clubes da FIFA ao vencer o Botafogo neste sábado, 28, em Filadélfia, nos Estados Unidos. O clube paulista também garantiu uma bolada financeira: US$ 13,1 milhões, aproximadamente R$ 72 milhões, pela vitória nas oitavas de final. A caráter comparativo, o valor se aproxima ao da premiação ao campeão da Copa do Brasil 2025, que é de R$ 75 milhões.

O triunfo veio com um gol solitário de Paulinho, aos 9 minutos do primeiro tempo da prorrogação, após empate sem gols no tempo regulamentar. Com o resultado, o Verdão segue na disputa pelo inédito título mundial e aguarda o vencedor do confronto entre Benfica e Chelsea, que acontece ainda neste sábado, para saber quem enfrentará nas quartas.

Acúmulo milionário

Antes mesmo da vitória sobre o Botafogo, o Palmeiras já havia assegurado US$ 26 milhões, cerca de R$ 143 milhões, em premiações por sua participação na primeira fase do torneio. Com o novo valor conquistado pela classificação, o clube soma US$ 39,1 milhões, o que equivale a R$ 215 milhões arrecadados até aqui na competição.

Caminho da fortuna

Se seguir avançando no torneio, os valores tendem a crescer ainda mais. A chegada à semifinal garante mais US$ 21 milhões, montante que seria R$ 116,5 milhões. Em caso de vaga na final, mesmo sem o título, o vice-campeonato rende US$ 30 milhões, cerca de R$ 166 milhões. Já o campeão mundial receberá um bônus de US$ 40 milhões, que convertyidos para nossa moeda soma R$ 221 milhões.

Para efeito de comparação, o Botafogo, atual campeão brasileiro, faturou R$ 48,1 milhões com a conquista do Brasileirão de 2024, menos de um quarto do que o Palmeiras já arrecadou no Mundial.