Palmeiras vence Botafogo na prorrogação e avança no Mundial de Clubes

Elenco do Palmeiras comemora o gol diante do Botafogo na Filadélfia - Foto: Cesar Greco / Palmeiras

No único duelo de brasileiros do Mundial de Clubes 2025, deu Verdão! Valendo vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, Palmeiras e Botafogo se enfrentaram na tarde deste sábado, 28, e os paulistas levaram a melhor, vencendo o jogo por 1 a 0, em um golaço marcado por Paulinho na prorrogação.

Com o resultado, o Porco agora aguarda o vencedor do confronto entre Benfica e Chelsea, que acontece logo mais, às 17h, para saber quem vai enfrentar na próxima fase da competição, em jogo marcado para a próxima sexta-feira, 4, às 22h, no Estádio Lincoln Financial Field, de olho em uma vaga na semifinal.

O jogo

No maior duelo da história entre as duas equipes — que vem protagonizando grandes confrontos no cenário nacional e até mesmo internacional —, o Palmeiras começou melhor, mas não conseguiu traduzir o domínio em grandes chances. A melhor oportunidade foi aos 9 minutos, quando Vitor Roque se esticou para tentar empurrar para o gol, mas furou e Alexander Barboza tocou para fora após carrinho.

Após a pausa para hidratação, por volta dos 30 minutos da primeira etapa, o Botafogo passou a jogar melhor e e aos 42 minutos Marlon Freitas teve a melhor chance para a equipe carioca, mas mandou a bola pela linha de fundo.

No segundo tempo, o Palmeiras novamente voltou melhor. No comecinho da etapa final, Estêvão bateu colocado contra a meta defendida por Jhon, mas o goleiro fez boa defesa. Pouco tempo depois, os novamente protagonizaram uma grande jogada. O camisa 41 ivadiu a área e finalizou de perna direita, o arqueiro alvinegro rebateu e no rebote o jovem atacante estufou as redes, mas o juiz marcou impedimento no origem da jogada.

Por fim, a partida entrou para a história, se tornando a primeira da Copa do Mundo de Clubes a ser decidida na prorrogação,

Verdão decide nao tempo extra e se classifica

E aos nove minutos do primeiro tempo da prorrogação, o Porco deu as caras. O atacante Paulinho recebeu no lado direito do campo de ataque. Ele avança, passa no meio de dois marcadores dentro da grande área e finaliza rasteiro no canto direito de John para marcar um golaço e explodir a torcida alviverde na Filadélfia.

Paulinho decide na prorrogação e marca para o Palmeiras | Foto: Cesar Greco / Palmeiras

No segundo tempo, o Fogão se atirou ao ataque. Igor Jesus e Vitinho quase marcaram após jogadas em cobranças de escanteio. Perto do fim, Gustavo Gomes abraça Alexander Barboza do Botafogo e é expulso. Nos acréscimos, Igor Jesus perdeu outra oportunidade após indecisão da zaga palmeirense.