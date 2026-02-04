Palmeiras se aproxima da contratação de Jhon Árias por valor multimilionário

Jhon Árias em treino no Fluminense - Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O Palmeiras preparou uma oferta atrativa para contar com o meia colombiano Jhon Árias em seu elenco na temporada de 2026. O atleta está atuando no Wolverhampton e é considerado ídolo pela passagem marcante que teve pelo Fluminense em 2024.

De acordo com a apuração do UOL, o Palmeiras ofereceu 25 milhões de euros, cerca de 154 milhões na atual cotação. Jhon Árias e seus representantes já começaram as negociações com o Palmeiras. O Fluminense não teria condições financeiras para exercer a preferência de compra do jogador em caso de retorno ao futebol brasileiro.

Desejo antigo

Jhon Árias era cobiçado no Palmeiras desde que atuava pelo Fluminense. A presidente do clube, Leila Pereira, entrou em contato com o presidente do Fluminense, à época Mário Bittencourt, e o questionou sobre a possibilidade de contrato do jogador, mas ouviu uma negativa do presidente. Poucos meses após, ele foi transferido para o futebol inglês.

Valores de transferência

O Wolves pagou 23 milhões de euros, entre valor de transferência e metas, para contar com o atleta ainda em Julho de 2025, agora está se desenhando uma venda de 25 milhões de euros para o atleta retornar para terras brasileiras.

Carreira do atleta

Enquanto jogador do Fluminense, Árias somou 230 partidas, com 47 gols e 55 assistências, quando acabou conquistando a Copa Libertadores de 2023, a Recopa Sul-Americana de 2024 e dois campeonatos Carioca e da Taça Guanabara de 2022 e 2023. Pelo Wolverhampton, Jhon Árias soma 26 partidas, com apenas 2 gols marcados e 1 assistência distribuída até o momento.