HOME > ESPORTES
MERCADO DA BOLA

Palmeiras se aproxima da contratação de Jhon Árias por valor multimilionário

Atleta pode retornar ao Brasil após passagem marcante pelo Fluminense

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

04/02/2026 - 12:10 h

Jhon Árias em treino no Fluminense
Jhon Árias em treino no Fluminense -

O Palmeiras preparou uma oferta atrativa para contar com o meia colombiano Jhon Árias em seu elenco na temporada de 2026. O atleta está atuando no Wolverhampton e é considerado ídolo pela passagem marcante que teve pelo Fluminense em 2024.

De acordo com a apuração do UOL, o Palmeiras ofereceu 25 milhões de euros, cerca de 154 milhões na atual cotação. Jhon Árias e seus representantes já começaram as negociações com o Palmeiras. O Fluminense não teria condições financeiras para exercer a preferência de compra do jogador em caso de retorno ao futebol brasileiro.

Desejo antigo

Jhon Árias era cobiçado no Palmeiras desde que atuava pelo Fluminense. A presidente do clube, Leila Pereira, entrou em contato com o presidente do Fluminense, à época Mário Bittencourt, e o questionou sobre a possibilidade de contrato do jogador, mas ouviu uma negativa do presidente. Poucos meses após, ele foi transferido para o futebol inglês.

Valores de transferência

O Wolves pagou 23 milhões de euros, entre valor de transferência e metas, para contar com o atleta ainda em Julho de 2025, agora está se desenhando uma venda de 25 milhões de euros para o atleta retornar para terras brasileiras.

Carreira do atleta

Enquanto jogador do Fluminense, Árias somou 230 partidas, com 47 gols e 55 assistências, quando acabou conquistando a Copa Libertadores de 2023, a Recopa Sul-Americana de 2024 e dois campeonatos Carioca e da Taça Guanabara de 2022 e 2023. Pelo Wolverhampton, Jhon Árias soma 26 partidas, com apenas 2 gols marcados e 1 assistência distribuída até o momento.

Tags:

Fluminense futebol brasileiro Jhon Arias Leila Pereira mercado da bola Palmeiras Wolverhampton

x