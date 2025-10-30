Menu
LIBERTADORES

Palmeiras x LDU: onde assistir, prováveis escalações e desfalques

Os times se enfrentam no Allianz Parque nesta quinta-feira, 30, às 21h30, pela semifinal

Marina Branco

Por Marina Branco

30/10/2025 - 17:14 h
Palmeiras e LDU Quito
Palmeiras e LDU Quito -

O Bahia está em quinto na tabela do Brasileirão, o Flamengo está na final da Libertadores. Assim, se o Palmeiras conseguir reverter o cenário contra o LDU e chegar à final, um brasileiro será campeão e a tabela rende uma nova vaga direta para a Liberta do ano que vem, que deve ser decidida na disputa entre Bahia e Fluminense.

A decisão acontece nesta quinta-feira, 30, às 21h30, quando o Allianz Parque recebe o jogo de volta da semifinal que decide quem vai para a grande final. A missão para o Palmeiras é tudo menos simples - o Verdão precisa vencer por quatro gols de diferença para se classificar.

Em Quito, no Equador, o Palmeiras perdeu a ida por 3 a 0, complicando a situação alviverde na volta, que depende de um placar muito seguro para alcançar o Flamengo na finalíssima da competição.

Leia Também:

Com 40 gols e 54% de posse, Bahia chega melhor contra o Bragantino
Nova ameaça: Bahia faz 2º turno pior que o Fluminense, que se aproxima
Ex-Bahia tem passagem apagada por clube da Série C e exige R$ 1 milhão

Transmissão

A partida será transmitida na televisão fechada pela ESPN e no pay-per-view pelo Disney+.

Prováveis escalações

É tudo ou nada, e o Palmeiras sabe disso. Assim, o time vai com força total, usando Piquerez e talvez até Aníbal Moreno de volta ao time. Os desfalques ficam por conta de Weverton e Lucas Evangelista, ambos no departamento médico.

Já a LDU chega sem Bryan Ramírez após a expulsão na partida em Quito, e deve colocar Fernando Cornejo no lugar, após cumprir a suspensão no primeiro jogo.

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno , Andreas Pereira, Maurício e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

LDU: Alexander Domínguez; Ricardo Adé, Richard Mina, José Quintero e Leonel Quiñónez; Carlos Gruezo, Kevin Minda, Gabriel Villamil e Fernando Cornejo; Lisandro Alzugaray e Jeison Medina. Técnico: Tiago Nunes.

