Palmeiras x River Plate: onde assistir, prováveis escalações e mais

Gustavo Gómez, zagueiro do Palmeiras - Foto: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira, 24, às 21h30, nas quartas de finais da Copa Libertadores, com a vantagem de ter vencido o River Plate por 2 a 1 no jogo de ida, em Buenos Aires.

No Allianz Parque, o Verdão precisa apenas de um empate para garantir vaga na semifinal, enquanto os argentinos precisam ganhar por dois gols de diferença para avançar, ou por um para levar a decisão aos pênaltis.

Onde assistir: O duelo terá transmissão da TV Globo, ESPN e Disney+.

O time de Abel Ferreira chega animado após golear o Fortaleza por 4 a 1 no Brasileirão, no último fim de semana, quando Andreas Pereira saiu do banco e marcou dois gols. A tendência é que o meia seja mantido entre os titulares.

A maior dúvida está na lateral direita: Khellven segue em tratamento por conta de um trauma no pé e, se não puder atuar, Giay deve assumir a posição. O restante da escalação deve ser semelhante à da vitória no Monumental de Núñez.

A equipe deve ir a campo com: Weverton; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

O River, por sua vez, terá o retorno de Galoppo, ausente no primeiro confronto por suspensão. A presença do meia reforça o setor de criação, mas Marcelo Gallardo ainda avalia a melhor formação ofensiva.

Nacho Fernández e Colidio saem na frente para começar jogando, mas Quintero e Borja também são opções para iniciar a partida.

Os argentinos devem ir a campo com: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Paulo Díaz e Acuña; Castaño, Enzo Pérez (Portillo) e Galoppo; Nacho Fernández (Juanfer Quintero); Colidio (Miguel Borja) e Salas. Técnico: Marcelo Gallardo.

