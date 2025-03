Paquetá pode ter punição severa em processo de esquema de apostas

Federação Inglesa acusa o jogador de por má conduta com relação a apostas - Foto: Ben STANSALL | AFP

O jogador Lucas Paquetá, meia do West Ham e da Seleção Brasileira, investigado por fazer parte de um esquema de apsotas esportivas, deve ser julgado em março, segundo informações do canal britânico Sky Sports.

Ainda de acordo com o canal, as audiências devem durar cerca de três semanas. Em caso de condenação, a Federação Inglesa de Futebol pode aplicar uma pena de banimento vitalício. Paquetá é acusado de forçar cartões amarelos em quatro partidas da Premier League, que aconteceram entre novembro de 2022 e agosto de 2023. A Federação Inglesa acusa o jogador de por má conduta com relação a apostas.

“Alega-se que ele procurou influenciar diretamente o progresso, a conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência nessas partidas, buscando intencionalmente receber um cartão do árbitro com o propósito indevido de afetar o mercado de apostas para que uma ou mais pessoas lucrem com apostas”, diz o comunicado da FA.