Nyjah Huston, lenda do skate, se emociona com medalha de bronze

Nyjah Huston é um skatista estadunidense de 29 anos e um dos maiores nomes da história do skate. O norte-americano tem sido apontado como um dos melhores de todos os tempos, sendo conhecido como "lenda" ou "histórico".

Huston coleciona conquistas, atualmente acumulando um total de 23 medalhas nos X Games, que, por anos, foi considerada a competição mais importante do skate, incluindo 15 de ouro. Além disso, Nyjah tem 11 pódios em campeonatos mundiais, com seis ouros e cinco pratas.

Na sua segunda participação olímpica em Paris, conquistou sua primeira medalha, um bronze no skate street masculino. No pódio, montado no centro da arena de skate, na Place de la Concorde, Nyjah estava emocionado. Já acostumado a vencer, ele não parava de olhar para o prêmio conquistado pelo terceiro lugar, atrás do japonês Yuto Horigome e do compatriota Jagger Eaton.

"É demais olhar pra essa medalha. Eu tenho um monte de medalhas nos X Games, mas nenhuma delas se parece com essa. Em nenhuma eu senti o que estou sentindo agora. É diferente, aqui nós estamos representando o nosso país", disse o skatista.

Segundo a lenda do skate, ver o público totalmente motivado foi especial, com o apoio de muitos torcedores dos Estados Unidos. "Foi bonito ver a torcida de outros países vibrando com as manobras dos outros skatistas, também."

Há três anos, Nyjah chegou em Tóquio como favorito, mas foi uma das grandes decepções entre todos os esportes, terminando apenas em sétimo lugar.

"É ótimo subir ao pódio hoje, é uma espécie de redenção", definiu. Apesar da alegria com o bronze, o Nyjah admitiu que poderia ter conseguido ainda mais, não fosse a queda na última manobra da final.

"Eu estava perto do ouro e ainda estou me culpando muito por não ter acertado a última manobra, porque é algo que eu sei fazer", lamentou em entrevista ao UOL.

Apesar da decepção, Huston não deixou de sorrir a cada resposta. Sem desgrudar da medalha, ele relembrou a sua trajetória. "São 29 anos, 18 anos de carreira, e eu também preciso ser muito agradecido pela carreira que tenho: eu consegui chegar aqui, disputar os Jogos Olímpicos e ainda subir ao pódio."

Daqui a quatro anos, em 2028, os Jogos serão em Los Angeles. Se depender apenas de Nyjah, ele estará por lá. "É a minha casa, eu sempre andei de skate lá. Seria fantástico”, completou.

