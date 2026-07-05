Parreira segue internado sedado em estado grave e respira por aparelho

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O estado de saúde do ex-treinador da Seleção Brasileira, Carlos Alberto Parreira, foi atualizado neste domingo, 5. Ele está internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Samaritano Barra, desde o dia 16 de junho.

De acordo com o relatório do hospital, o ex-treinador apresentou um quadro infeccioso pulmonar com repercussão na função renal na última sexta-feira, 3.

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Além disso, a atualização deste domingo, 7, traz que Parreira voltou a ser sedado e segue respirando com auxílio de aparelhos, além de necessitar de hemodiálise.

“No momento, apesar de grave, ele encontra-se estável e dependente do suporte intensivo. O paciente está sendo acompanhado pelo pneumologista intensivista, Arthur Vianna, e pela equipe assistencial e multidisciplinar do hospital”, informa o hospital em nota.

Diagnóstico de Parreira

O ex-treinador da Seleção Brasileira, conhecido por conquistar a Copa do Mundo de 1994, está com 83 anos e foi diagnosticado com um linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que atinge o sistema linfático.

Ele está internado desde o dia 16 de junho, quando foi diagnosticado com uma inflamação pulmonar.