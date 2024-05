Pela Sul-Americana, Fortaleza encara o Boca Juniors no Castelão | A TARDE

Pela 3ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana, o Fortaleza recebe o Boca Juniors na Arena Castelão, no Ceará. Semifinalista da Copa do Nordeste, o Leão do Pici busca a terceira vitória na competição, mantendo os 100% de aproveitamento. Para isso, precisará derrotar o vice-campeão da Libertadores de 2023 na partida que começa às 21h.

O duelo vale a liderança do grupo D, já que o Boca conquistou quatro pontos até o momento. Assim, o tricolor cearense buscará na energia de um Castelão cheio, para se manter na liderança do grupo D. O resultado é importante porque coloca o Leão a um passo da vaga direta às oitavas de final da competição, tendo em vista que o segundo colocado disputa a repescagem com o 3º colocado da Libertadores.

O momento é positivo para o Leão do Pici, que vem de sete jogos de invencibilidade. Entretanto, para o confronto, terá os desfalques de Marinho e Calebe. Não muito diferente, a equipe de Buenos Aires, apesar de ter classificado à semifinal da Copa da Liga Argentina, não contará com Edson Cavani, principal estrela do elenco.

Ficha técnica:

Competição: Copa Sul-Americana

Local: Arena Castelão, Fortaleza, Ceará

Horário: 21h

Transmissão: Star plus