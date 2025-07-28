Menu
FUTEBOL INTERNACIONAL

Pep Guardiola anuncia pausa na carreira

Técnico confirma vai se afastar do futebol após o término de seu contrato com o Manchester City

Por Redação

28/07/2025 - 10:17 h | Atualizada em 28/07/2025 - 12:31
Pep Guardiola confirmou que deixará o Manchester City ao fim do contrato em 2027. O treinador disse que fará uma pausa para cuidar de si após anos intensos no futebol.
Pep Guardiola confirmou que deixará o Manchester City ao fim do contrato em 2027. O treinador disse que fará uma pausa para cuidar de si após anos intensos no futebol.

Pep Guardiola já tem uma decisão tomada para o futuro: vai se afastar do futebol após o término de seu contrato com o Manchester City, válido até 2027. A revelação foi feita em entrevista à revista espanhola GQ Hype, na qual o treinador admitiu a necessidade de um tempo para si mesmo depois de anos de dedicação intensa à carreira.

"Preciso de um tempo para mim", afirmou Guardiola, ao falar sobre os planos pós-City. O técnico destacou que, por estar vivendo o ciclo mais longo de sua trajetória no futebol justamente no clube inglês, sente que é o momento certo para uma pausa.

Leia Também:

Bahia mira contratação de atacante para brigar por vaga no time titular
Fábio Carille terá primeira semana livre para treinamentos no Vitória
Bahia e Vitória integram grupo da CBF para fair-play financeiro

Desde que iniciou sua trajetória como técnico no Barcelona, em 2008, Guardiola teve passagens marcantes também por Bayern de Munique (2013–2016) e, atualmente, pelo Manchester City, onde vem acumulando títulos e recordes. O treinador catalão consolidou-se como um dos maiores nomes da história recente do futebol.

A decisão de encerrar o ciclo no City em 2027 e dar um tempo na carreira marca um novo capítulo para Guardiola, que, aos 54 anos, deixa em aberto o que virá depois de seu descanso.

Tags:

manchester city pep guardiola

x