Pep Guardiola anuncia pausa na carreira
Técnico confirma vai se afastar do futebol após o término de seu contrato com o Manchester City
Por Redação
Pep Guardiola já tem uma decisão tomada para o futuro: vai se afastar do futebol após o término de seu contrato com o Manchester City, válido até 2027. A revelação foi feita em entrevista à revista espanhola GQ Hype, na qual o treinador admitiu a necessidade de um tempo para si mesmo depois de anos de dedicação intensa à carreira.
"Preciso de um tempo para mim", afirmou Guardiola, ao falar sobre os planos pós-City. O técnico destacou que, por estar vivendo o ciclo mais longo de sua trajetória no futebol justamente no clube inglês, sente que é o momento certo para uma pausa.
Desde que iniciou sua trajetória como técnico no Barcelona, em 2008, Guardiola teve passagens marcantes também por Bayern de Munique (2013–2016) e, atualmente, pelo Manchester City, onde vem acumulando títulos e recordes. O treinador catalão consolidou-se como um dos maiores nomes da história recente do futebol.
A decisão de encerrar o ciclo no City em 2027 e dar um tempo na carreira marca um novo capítulo para Guardiola, que, aos 54 anos, deixa em aberto o que virá depois de seu descanso.
