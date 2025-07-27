Piastri vence na Bélgica e amplia liderança; Bortoleto chega em 9º

Oscar Piastri superou Lando Norris no GP da Bélgica 2025, venceu pela primeira vez em Spa e abriu 16 pontos de vantagem no Mundial. - Foto: YVES HERMAN / POOL / AFP

Oscar Piastri conquistou sua primeira vitória no icônico Circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica, neste domingo, 27, em uma prova marcada pela chuva e pela estratégia após o safety car. O australiano da McLaren superou o companheiro Lando Norris logo na relargada e ampliou sua liderança no Mundial de Pilotos. Charles Leclerc, da Ferrari, completou o pódio.

A corrida teve início com atraso de 1h20 por conta da chuva intensa. Os carros deram quatro voltas atrás do safety car antes de a disputa ser liberada, e Piastri não desperdiçou a oportunidade: “Assim que vi a pista em condições, sabia que era a hora de atacar”, disse o vencedor. Norris tentou reagir na reta final, reduzindo a diferença em 4s5 nas últimas dez voltas, mas não conseguiu ameaçar o colega.

Com o resultado, Piastri alcançou sua sexta vitória na temporada. A vantagem, que era de oito pontos, agora sobe para 16 em relação a Norris. Já Leclerc comemorou seu quinto pódio em 2025, enquanto Lewis Hamilton protagonizou uma corrida de recuperação: largando do pit lane e saindo de 18º para terminar em sétimo, embora tenha ficado fora do top 4 em Spa pela primeira vez.

Outro destaque foi Gabriel Bortoleto. O brasileiro largou em 10º e, apesar de ter sido momentaneamente superado por Nico Hulkenberg (Sauber), recuperou a posição e cruzou em nono lugar. Com isso, o calouro da Sauber soma dois pontos, chegando a seis no campeonato, após também pontuar no GP da Áustria.

A Fórmula 1 segue já no próximo fim de semana, de 1º a 3 de agosto, com o GP da Hungria, 14ª etapa da temporada.