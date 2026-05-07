Pilotos de 10 países disputam Copa do Mundo Jet Waves em Camaçari

Pilotos de elite do jet ski freeride já estão na Bahia para disputar a Copa do Mundo Jet Waves, que acontece entre sexta-feira, 8, e domingo, 10, na Praia de Guarajuba, em Camaçari, litoral norte do estado. Essa é a primeira vez que a cidade da RMS sedia uma etapa do circuito mundial e a primeira que acontece em solos baianos desde 2016.

Ao todo, o evento reunirá competidores de 10 países — Brasil, Argentina, Uruguai, Guiana, Estados Unidos, Canadá, Portugal, Espanha, França e Reino Unido — consolidando a etapa como uma das mais representativas do circuito internacional. Dentre os principais nomes, está o baiano campeão mundial Bruno Jacob, que é apoiado pelo programa FazAtleta do Governo do Estado e busca mais uma conquista, desta vez em casa.

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Jacob ganhou projeção global ao conquistar o título mundial em Daytona Beach, nos Estados Unidos e, desde então, mantém presença constante entre os destaques do circuito, com participações na América do Sul e na Europa. Com carreira iniciada ainda na juventude, o piloto acumulou títulos nacionais antes de se especializar no freeride, categoria em que manobras técnicas e aéreas são avaliadas por juízes.

A competição é realizada pela Federação Baiana de Jet Ski (FBJS), com supervisão da International Freeride Watercraft Association (IFWA), e conta com patrocínio da Ferimport, por meio do programa Faz Atleta, com apoio do Governo da Bahia.

Guarajuba entra no circuito mundial do esporte

Pela primeira vez sediando uma etapa da Copa do Mundo Jet Waves, Camaçari passa a integrar o calendário global da modalidade, que reúne os principais nomes do MotoSurf Freeride — esporte em que os atletas utilizam motos aquáticas leves para surfar ondas e executar manobras aéreas de alta complexidade.

A chegada antecipada dos pilotos reforça a expectativa para a competição, que deve movimentar o turismo e a economia local. “Estamos recebendo atletas de diversos países e regiões do país, o que mostra a dimensão internacional do evento e o potencial da Bahia para sediar grandes competições esportivas”, afirma Bruno Jacob, que também é presidente da FBJS.

| Foto: Divulgação/Lucciano Cruz/Wooow Imagens

Estrutura e programação

A arena será montada em frente ao Hotel Vila Galé, um dos apoiadores do evento, e contará com estrutura para o público acompanhar as disputas gratuitamente. A programação inclui treinos livres, baterias classificatórias e finais com os melhores pilotos do ranking mundial.