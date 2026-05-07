ESPORTES
Pilotos de 10 países disputam Copa do Mundo Jet Waves em Camaçari
Campeão mundial, baiano Bruno Jacob é um dos favoritos ao título
Pilotos de elite do jet ski freeride já estão na Bahia para disputar a Copa do Mundo Jet Waves, que acontece entre sexta-feira, 8, e domingo, 10, na Praia de Guarajuba, em Camaçari, litoral norte do estado. Essa é a primeira vez que a cidade da RMS sedia uma etapa do circuito mundial e a primeira que acontece em solos baianos desde 2016.
Ao todo, o evento reunirá competidores de 10 países — Brasil, Argentina, Uruguai, Guiana, Estados Unidos, Canadá, Portugal, Espanha, França e Reino Unido — consolidando a etapa como uma das mais representativas do circuito internacional. Dentre os principais nomes, está o baiano campeão mundial Bruno Jacob, que é apoiado pelo programa FazAtleta do Governo do Estado e busca mais uma conquista, desta vez em casa.
Jacob ganhou projeção global ao conquistar o título mundial em Daytona Beach, nos Estados Unidos e, desde então, mantém presença constante entre os destaques do circuito, com participações na América do Sul e na Europa. Com carreira iniciada ainda na juventude, o piloto acumulou títulos nacionais antes de se especializar no freeride, categoria em que manobras técnicas e aéreas são avaliadas por juízes.
A competição é realizada pela Federação Baiana de Jet Ski (FBJS), com supervisão da International Freeride Watercraft Association (IFWA), e conta com patrocínio da Ferimport, por meio do programa Faz Atleta, com apoio do Governo da Bahia.
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Guarajuba entra no circuito mundial do esporte
Pela primeira vez sediando uma etapa da Copa do Mundo Jet Waves, Camaçari passa a integrar o calendário global da modalidade, que reúne os principais nomes do MotoSurf Freeride — esporte em que os atletas utilizam motos aquáticas leves para surfar ondas e executar manobras aéreas de alta complexidade.
A chegada antecipada dos pilotos reforça a expectativa para a competição, que deve movimentar o turismo e a economia local. “Estamos recebendo atletas de diversos países e regiões do país, o que mostra a dimensão internacional do evento e o potencial da Bahia para sediar grandes competições esportivas”, afirma Bruno Jacob, que também é presidente da FBJS.
Estrutura e programação
A arena será montada em frente ao Hotel Vila Galé, um dos apoiadores do evento, e contará com estrutura para o público acompanhar as disputas gratuitamente. A programação inclui treinos livres, baterias classificatórias e finais com os melhores pilotos do ranking mundial.
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