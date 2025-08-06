Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EM SALVADOR

Piscina da Bonocô e Arena da Pituba recebem Mundial de Polo Aquático

Com entrada gratuita e atletas de 14 países, Salvador sedia o Mundial sub-20 feminino da World Aquatics

Por Marina Branco

06/08/2025 - 11:08 h | Atualizada em 07/08/2025 - 10:18
Piscina olímpica da Bonocô
Piscina olímpica da Bonocô -

A World Aquatics está chegando a Salvador pela primeira vez - e a cidade já está pronta para receber as atletas. A partir desta quarta-feira, 6, às 17h, as seleções femininas sub 20 de polo aquático passarão a treinar na piscina olímpica da Bahia, vista por muitos soteropolitanos diariamente ao passarem pela Avenida Bonocô.

Equipes femininas de polo aquático
Equipes femininas de polo aquático | Foto: Divulgação I FBDA

O Mundial sub-20 feminino acontece em Salvador entre 10 a 16 de agosto, com 16 seleções em disputa. Confira:

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
  • Brasil
  • Argentina
  • Croácia
  • Nova Zelândia
  • Austrália
  • México
  • China
  • Hungria
  • EUA
  • Canadá
  • Grécia
  • Israel
  • África do Sul
  • Itália
  • Holanda
  • Espanha

Leia Também:

"Meu objetivo é ir à Olimpíada", diz baiana prodígio da natação
Baiano Guilherme Caribé garante medalha de prata no Mundial de Natação
Natação baiana conquista 19 medalhas nos Jogos Escolares em Pernambuco

No total, serão cerca de sete mil pessoas vivendo um mundial de esportes aquáticos, divididas entre os treinos na Bonocô e as disputas oficiais na Arena Esportiva da Pituba. Com entrada gratuita em todas as etapas, o evento marca a primeira vez do Brasil organizando um mundial de polo aquático.

Equipes femininas de polo aquático
Equipes femininas de polo aquático | Foto: Divulgação I FBDA

“Trabalhamos intensamente para mostrar que o Brasil, e principalmente a Bahia, tem estrutura, paixão pelo esporte e capacidade de receber um evento dessa magnitude. A escolha da capital baiana representa não apenas um avanço esportivo, mas também uma grande oportunidade para a economia local, o turismo e, sobretudo, a promoção da visibilidade do polo aquático feminino, que ganha força e prestígio com um evento deste porte em território nacional”, afirmou o presidente da apoiadora CBDA, Diego Albuquerque.

A piscina da Bonocô já é palco para o esporte há sete anos, desde que em 2018 passou a receber aulas esportivas. Hoje, são 25 meninas e 92 meninos entre sete e 17 anos tendo aulas duas vezes na semana no local.

Equipes femininas de polo aquático
Equipes femininas de polo aquático | Foto: Divulgação I FBDA

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

mundial Polo aquático World Aquatics

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Piscina olímpica da Bonocô
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Piscina olímpica da Bonocô
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

Piscina olímpica da Bonocô
Play

Salatiel: de carrasco a esperança do América-RN na Série D 2025

Piscina olímpica da Bonocô
Play

Ex-jogador do Santos dá voadora em suposto ladrão; assista vídeo

x