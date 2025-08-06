EM SALVADOR
Piscina da Bonocô e Arena da Pituba recebem Mundial de Polo Aquático
Com entrada gratuita e atletas de 14 países, Salvador sedia o Mundial sub-20 feminino da World Aquatics
Por Marina Branco
A World Aquatics está chegando a Salvador pela primeira vez - e a cidade já está pronta para receber as atletas. A partir desta quarta-feira, 6, às 17h, as seleções femininas sub 20 de polo aquático passarão a treinar na piscina olímpica da Bahia, vista por muitos soteropolitanos diariamente ao passarem pela Avenida Bonocô.
O Mundial sub-20 feminino acontece em Salvador entre 10 a 16 de agosto, com 16 seleções em disputa. Confira:
- Brasil
- Argentina
- Croácia
- Nova Zelândia
- Austrália
- México
- China
- Hungria
- EUA
- Canadá
- Grécia
- Israel
- África do Sul
- Itália
- Holanda
- Espanha
No total, serão cerca de sete mil pessoas vivendo um mundial de esportes aquáticos, divididas entre os treinos na Bonocô e as disputas oficiais na Arena Esportiva da Pituba. Com entrada gratuita em todas as etapas, o evento marca a primeira vez do Brasil organizando um mundial de polo aquático.
“Trabalhamos intensamente para mostrar que o Brasil, e principalmente a Bahia, tem estrutura, paixão pelo esporte e capacidade de receber um evento dessa magnitude. A escolha da capital baiana representa não apenas um avanço esportivo, mas também uma grande oportunidade para a economia local, o turismo e, sobretudo, a promoção da visibilidade do polo aquático feminino, que ganha força e prestígio com um evento deste porte em território nacional”, afirmou o presidente da apoiadora CBDA, Diego Albuquerque.
A piscina da Bonocô já é palco para o esporte há sete anos, desde que em 2018 passou a receber aulas esportivas. Hoje, são 25 meninas e 92 meninos entre sete e 17 anos tendo aulas duas vezes na semana no local.
