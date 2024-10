Popó arremessa cadeira em argentino durante evento; assista

Eles vão se enfrentar no dia 12 de outubro - Foto: Divulgação

O ex-pugilista Acelino Popó Freitas participou de um evento, nesta quinta-feira, 26, e causou o maior alvoroço. Ele se encontrou com o seu adversário, Jorge Daniel "El Chino" Miranda, em luta que será realizada no dia 12 de outubro pelo Fight Music Show, em São Paulo. A confusão aconteceu durante uma coletiva de imprensa no Influent Summit, na São Paulo Expo.

Os dois se encararam no palco e em determinado momento popó arremessou uma cadeira no seu oponente que acabou quebrando. O lutador argentino rasgou uma camisa do Brasil e Popó pegou uma cadeira e arremessou no rival. A cena deu o que falar nas redes sociais e internautas não pouparam nos comentários. "Cadeira fraca é essa gente", disse um internauta. "Melhor de tudo tinha uma cadeira do nada e era igual a do chaves", disse um outro comentário.