Popó e Wanderlei trocam provocações em encarada na Faria Lima

Popó Freitas e Wanderlei Silva protagonizam encarada tensa antes do Spaten Fight Night 2, com presença de Belfort e lutas de boxe e MMA confirmadas. - Foto: William Lucas/Inovafoto

O clima esquentou em São Paulo nesta quinta-feira, 25. Acelino “Popó” Freitas e Wanderlei Silva ficaram frente a frente pela primeira vez antes do Spaten Fight Night 2, em uma encarada realizada no icônico prédio da Baleia, na Faria Lima, que reuniu uma multidão de curiosos e fãs.

As provocações começaram ainda na coletiva de imprensa, quando Popó ironizou o estilo de luta do rival: “Para mim, seria muito melhor lutar com um cara técnico. Já que é com o Wand, vai ser mais fácil. Estou pronto para derrubá-lo”, disparou.

A resposta de Wanderlei não demorou: “Você está com medo! Vamos ver lá no ringue então quem é melhor. Eu vou te derrubar!”.

Durante a encarada, o clima hostil se manteve, com os dois trocando olhares firmes e posando com os punhos cerrados. O público acompanhou de perto, em meio a distribuição de cerveja gelada e água pela Spaten, patrocinadora do evento.

Visita surpresa de Vitor Belfort

O encontro ainda teve uma presença inesperada: Vitor Belfort, que inicialmente enfrentaria Wanderlei, mas foi vetado por recomendação médica após sofrer uma concussão em treinos. O ex-lutador surpreendeu ao declarar apoio a seu antigo rival.

“Pela primeira vez na vida vou torcer pro Wanderlei. Minha conversa com o Wanderlei é no ringue. Eu não esperava que uma coisa tão séria faria ele [Popó] agir dessa maneira”, disse, criticando a forma como Popó comentou sobre sua lesão.

Programação especial do Spaten Fight Night 2

Marcado para sábado, 27, no espaço Arca, também em São Paulo, o Spaten Fight Night 2 terá transmissão da TV Globo, Canal Combate e Globoplay, reunindo cerca de 2 mil espectadores.

Além do duelo principal entre Popó e Wanderlei, a noite reserva grandes confrontos. A campeã olímpica Bia Ferreira vai enfrentar a uruguaia Maíra Moneo pelo cinturão mundial da categoria peso-leve (61kg) da Federação Internacional de Boxe.

“Eu estou extremamente feliz com meu momento na carreira. Quero agradecer Spaten por essa oportunidade de lutar em casa e representar o boxe feminino”, declarou Bia.

Outro destaque será o embate entre os medalhistas olímpicos Hebert Conceição e Yamaguchi Falcão, que disputam o cinturão brasileiro na categoria super-médio (76kg). Hebert, que no ano passado venceu Esquiva Falcão, irmão de Yamaguchi, não poupou provocações:

“Eu respeito muito a família Falcão, nada pessoal com o Yamaguchi, mas vou derrotar mais um da família”.

O rival respondeu confiante: “Foi uma das melhores preparações que eu fiz para o boxe. Vou buscar o meu, que é o cinturão”.

MMA também terá espaço

O único combate de MMA da noite será entre Wanderson Barcelos e Thiago Manchinha, ambos campeões peso-leve (70kg) em organizações diferentes. Barcelos é o atual campeão do MAC (Martial Arts Championship), enquanto Manchinha detém o título no Shooto Brasil.

“Vou fazer a única luta do MMA em um evento que vai ser um show voltado pro boxe. Vai ser uma experiência interessante”, disse Manchinha.

“Estou muito feliz e honrado por fazer parte dessa segunda edição do Spaten Fight Night. Sim, vou vencer essa luta!”, respondeu Barcelos.

O projeto da Spaten

Criada em 2024, a plataforma Spaten Fight Night tem o objetivo de fortalecer as artes marciais no Brasil, unindo tradição e marketing estratégico. Para a diretora de marketing da marca, Cinthia Klumpp, o evento é a materialização desse propósito:

“Cada lutador foi escolhido pela história única que tem, e Spaten está muito orgulhosa. Nos últimos anos, a marca consolidou sua presença no universo de lutas usando sua força estratégica e tradição para elevar a modalidade no país. Queremos valorizar essa cena e fomentar o desenvolvimento do esporte por meio da plataforma de Spaten. O Spaten Fight Night é a maior materialização deste sonho”.