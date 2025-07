Por que a "torcida que nunca abandona" some no ranking do Brasileiro

Arena Fonte Nova - Foto: San Júnior/Divulgação

O Brasileirão deixou saudade no último mês, e a torcida voltou para matar com toda força - no primeiro jogo após a pausa, o Flamengo recebeu o maior público registrado no Campeonato Brasileiro na temporada, assistindo enquanto o Rubro-Negro vencia o São Paulo por 2 a 0 no Maracanã e mantinha a liderança da tabela.

Com a partida pela 13ª rodada, o público do Maracanã assume o topo de um top 5 de números altíssimos de público e renda. Com 63.000 pagantes e 67.359 presentes, o Flamengo arrecadou R$ 4,6 milhões brutos e provou ter uma torcida com quem pode contar.

No entanto, ao mirar os cinco maiores públicos da competição, a "torcida que nunca abandona", apelido costumeiramente mencionado em relação à torcida do Bahia, não aparece em nenhuma colocação. Mas seria essa uma demonstração de falta de comprometimento dos tricolores? Dessa vez, não.

No top 5, aparecem números de público no Maracanã - com os quatro primeiros lugares - e no Mineirão. Após a liderança recém-assumida da partida deste sábado, 12, vem a goleada do Flamengo em cima do Corinthians, quando o Rubro-Negro venceu por 4 a 0 sob os olhares de 62.940 pagantes nas arquibancadas.

Logo após, garantindo que quando a torcida aparece, o Flamengo gosta de golear, aparece o 5 a 0 em cima do Fortaleza, com 61.132 pagantes. Em quarto lugar, aparece o Tricolor - contra o Bahia, na partida em que venceu por 1 a 0, o Flamengo levou 59.009 torcedores pagantes ao Maracanã, dando força contra o Esquadrão de Aço.

Por último, em quinto, vem o público de Cruzeiro e Atlético-MG no Mineirão. A partida que terminou no zero a zero mobilizou 56.431 pagantes, colocando o estádio de Minas Gerais no ranking pela primeira vez.

O Maracanã já é acostumado com grandes públicos - o recorde deste sábado não foi nem mesmo o maior da temporada, que pertence ao clássico Fla-Flu que decidiu o Carioca para o Flamengo, com impressionantes 64.351 pagantes.

| Foto: Paula Reis/CRF

Os números são altos, e o apoio é sonoro - mas nem toda torcida pode oferecer o mesmo apoio a seu clube. Isso porque, mesmo que lotasse a Fonte Nova, a arquibancada tricolor não poderia chegar ao top 5.

Em quinto lugar, o Mineirão aparece com 56.431 pagantes, o que fica 7.529 pessoas acima da capacidade total da Fonte, cravada em 48.902 torcedores. Lotada em alguns jogos na temporada, especialmente pela Libertadores, a arena costuma receber muita torcida, mas não conta com espaço suficiente para fazer frente aos públicos gigantes Brasileirão afora.