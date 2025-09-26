Potência nacional: Bahia disputa 51º Brasileiro de Tiro com Arco

Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco - Foto: Divulgação/FBAF

Depois de sediar a 50ª edição histórica do Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco em 2024, a Bahia agora marca presença no Rio de Janeiro, onde acontece a 51ª edição da competição, em Maricá. A delegação baiana, formada por 15 atletas, entra na disputa motivada pelos resultados conquistados no ano passado, que colocou o estado como potência no tiro com arco nacional.

Entre os nomes de destaque estão Paulo Merlino e João Marques, que terminaram em segundo e quarto lugares, respectivamente, na categoria barebow em 2024, além de Anderson Nascimento e Paulo Penna, da equipe masculina Arquearia Zeferina, vice-campeã por equipes. Também retorna à competição a arqueira Renata Barros, que conquistou o terceiro lugar com o clube Asas na disputa por equipes.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além dos veteranos, um dos grandes atrativos deste ano é o jovem Emanoel de Assis, promessa baiana na modalidade. Campeão brasileiro sub-15 no barebow no Campeonato Brasileiro de Base e Master 2025, ele agora encara o desafio de competir entre os adultos, levando a energia que tem para um novo patamar.

Mesmo com uma delegação menor do que a que jogou em casa no ano passado, as expectativas para a Bahia são altas. "A competição ter acontecido na Bahia incentivou muito o crescimento do tiro com arco no estado. Esperamos trazer pelo menos duas medalhas para casa", afirma Renata Barros, representante da Federação Baiana de Arco e Flecha.

O torneio teve início na última terça-feira, 23, e segue até sábado, 27, reunindo os melhores arqueiros do país.

| Foto: Divulgação/FBAF

| Foto: Divulgação/FBAF