VEM MEDALHA POR AÍ

Potência nacional: Bahia disputa 51º Brasileiro de Tiro com Arco

Após sediar a edição histórica de 2024, Bahia leva jovens talentos e veteranos ao Rio de Janeiro

Marina Branco

Por Marina Branco

26/09/2025 - 0:00 h | Atualizada em 26/09/2025 - 10:39
Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco
Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco -

Depois de sediar a 50ª edição histórica do Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco em 2024, a Bahia agora marca presença no Rio de Janeiro, onde acontece a 51ª edição da competição, em Maricá. A delegação baiana, formada por 15 atletas, entra na disputa motivada pelos resultados conquistados no ano passado, que colocou o estado como potência no tiro com arco nacional.

Entre os nomes de destaque estão Paulo Merlino e João Marques, que terminaram em segundo e quarto lugares, respectivamente, na categoria barebow em 2024, além de Anderson Nascimento e Paulo Penna, da equipe masculina Arquearia Zeferina, vice-campeã por equipes. Também retorna à competição a arqueira Renata Barros, que conquistou o terceiro lugar com o clube Asas na disputa por equipes.

Leia Também:

Baiano conquista medalha de prata no Brasileirão de Tiro com Arco
50º Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco inicia em Salvador
Salvador sedia Brasileiro de Tiro com Arco e recebe estrelas Olímpicas

Além dos veteranos, um dos grandes atrativos deste ano é o jovem Emanoel de Assis, promessa baiana na modalidade. Campeão brasileiro sub-15 no barebow no Campeonato Brasileiro de Base e Master 2025, ele agora encara o desafio de competir entre os adultos, levando a energia que tem para um novo patamar.

Mesmo com uma delegação menor do que a que jogou em casa no ano passado, as expectativas para a Bahia são altas. "A competição ter acontecido na Bahia incentivou muito o crescimento do tiro com arco no estado. Esperamos trazer pelo menos duas medalhas para casa", afirma Renata Barros, representante da Federação Baiana de Arco e Flecha.

O torneio teve início na última terça-feira, 23, e segue até sábado, 27, reunindo os melhores arqueiros do país.

| Foto: Divulgação/FBAF
| Foto: Divulgação/FBAF
| Foto: Divulgação/FBAF

Tiro com arco

x