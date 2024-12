Praia do Forte sedia abertura do Tivoli Triple Crown de Surfe 2024

Tivoli Triple Crown de Surfe ocorre neste fim de semana - Foto: Divulgação

A partir desta sexta-feira, 22, até o domingo, 24, a Praia do Forte, litoral de Mata de São João, recebe a 2ª edição do Tivoli Triple Crowns, competição que conta com as principais estrelas do surfe profissional e amador da Bahia. O evento, realizado na Praia da Catinguiba, irá definir os campeões baianos de 11 categorias.

O circuito é promovido pela Federação Baiana de Surf (FBSurf) e supervisionado pela Associação de Surf da Praia do Forte. As próximas etapas estão programadas para ocorrer entre os dias 29 de novembro e 1º de dezembro, e 13 a 15 de dezembro.

A primeira etapa não contará com o ilheense Fabrício Bulhões para defender os títulos baiano e do Tivoli Triple Crown. Ele, que em 2023 protagonizou disputas memoráveis contra Bino Lopes, vai estar na disputa do campeonato brasileiro na mesma data. Recentemente, Bulhões conquistou uma expressiva vitória na etapa Taça Brasil 10.000, realizada na Praia do Francês, em Alagoas.

Já Bino, que acumula troféus de campeão estadual, brasileiro e de etapas do circuito mundial de acesso, vai competir no quintal de casa. Ele vive na Praia do Forte desde criança, aprendeu a surfar e treina rotineiramente na localidade.

O realizador do circuito e empresário Alexandre Leal destaca a felicidade de ver a Praia do Forte mais uma vez em cenário de decisão do surfe baiano. “Bom para o esporte local, que tem crescido muito, bom para o nosso turismo e bom para os atletas daqui que têm mais uma possibilidade de competir em casa”, celebra.

| Foto: Divulgação

“Agradecemos mais uma vez a todas as pessoas, empresas e instituições que apostam neste projeto, sobretudo ao Tivoli. É uma empresa que tem um senso de responsabilidade social muito grande e está sempre junto com a comunidade da Praia do Forte. Não só com o surfe, mas com diversos outros projetos esportivos e culturais locais”, destaca Leal

Além das competições entre os profissionais, atletas de outras 10 categorias estarão nas águas da Praia da Catinguiba em busca de títulos. São elas:

Master (acima de 35 anos),

Kahuna (acima de 45),

Legend (acima de 55),

Feminino,

Sub-18, Sub-16, Sub-14, Sub-12, Sub-10 e Sub-8.

Nas categorias Master, Kahuna e Legend, haverá premiação de R$ 1 mil cada.