Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ELEIÇÕES DO VITÓRIA

Presidente da TUI reforça importância da torcida no processo eleitoral

Presidente do movimento Os Imbatíveis, Gabriel Oliveira foi ao Barradão neste sábado, 13

João Grassi e Marina Branco

Por João Grassi e Marina Branco

13/12/2025 - 19:20 h | Atualizada em 13/12/2025 - 22:57
Gabriel Oliveira, presidente da TUI
Gabriel Oliveira, presidente da TUI -

Ao longo de todo o ano, a presença da torcida foi essencial para o Vitória que chegou a demorar de vencer sem ela no Brasileirão. Agora, com a permanência na Série A, os rubro-negros foram ao Barradão para as eleições do clube, com presença muito valorizada pelo presidente da TUI, a torcida organizada do Leão da Barra.

Presidente da Torcida Uniformizada Os Imbatíveis (TUI), Gabriel Oliveira destacou a importância da participação da torcida nas eleições do Vitória e classificou a eleição deste sábado, 13, como um dia histórico para o clube.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Presente no Complexo do Barradão durante a votação, o dirigente reforçou a defesa da democracia rubro-negra e pediu unidade entre os torcedores.

Leia Também:

"Vitória não pode viver essa mediocridade", afirma candidato
Presidente do Conselho Fiscal celebra volume de votantes do Vitória
Fábio Mota afirma que a torcida do Vitória está do seu lado na eleição

"É um dia histórico, a gente está muito feliz. A gente espera que todos os torcedores venham aqui, façam o seu voto e, principalmente, mantenham a torcida do Vitória unida, porque o Vitória unido é com certeza muito forte", afirmou Gabriel.

Segundo o presidente dos Imbatíveis, o processo eleitoral vai além da escolha de dirigentes e representa uma luta maior pelo fortalecimento do clube. "A gente está nessa luta pela democracia, pelo Vitória cada vez mais forte", completou.

Gabriel também relembrou a atuação da torcida em momentos delicados da temporada, com destaque para a mobilização no chamado “AeroNêgo”, quando os torcedores acompanharam o elenco até o aeroporto em jogos fora de casa. Para ele, a postura da torcida foi decisiva para sustentar o clube em meio às dificuldades.

"A torcida do Vitória é fundamental, isso é indiscutível. A gente não precisa mais falar sobre isso, porque hoje a torcida do Vitória sabe o seu papel, sabe a sua luta e realmente sabe o seu valor", disse.

Gabriel ressaltou ainda que a participação dos rubro-negros nas urnas reforça a imagem do clube para além das fronteiras locais. "Hoje a gente mostra ao Brasil e ao mundo o valor da torcida do Vitória. Por isso é muito importante que o torcedor venha aqui, faça o seu voto, mas principalmente faça o seu papel nas arquibancadas", concluiu.

Eleição define futuro do Vitória

A eleição deste sábado, 13, define os novos comandos dos Conselhos Gestor, Deliberativo e Fiscal do Vitória para o triênio 2026–2028. A votação acontece no estacionamento do Complexo do Barradão, com acesso pelo Portão 18, entre 9h e 19h, utilizando 15 urnas eletrônicas.

Ao todo, 19.452 sócios-torcedores estão aptos a participar do pleito. Para votar, é necessário ter mais de 18 anos, estar em dia com as obrigações sociais e possuir ao menos 18 meses consecutivos de associação. A apuração ocorre logo após o encerramento da votação, com divulgação imediata do resultado e posse dos eleitos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

democracia eleições Futebol Rubro-negros torcida vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Gabriel Oliveira, presidente da TUI
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

Gabriel Oliveira, presidente da TUI
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

Gabriel Oliveira, presidente da TUI
Play

Torcedores incendeiam estádio após rebaixamento de clube; veja vídeo

Gabriel Oliveira, presidente da TUI
Play

Briga com o Flamengo e multa de R$ 193 milhões: Bahia busca novo goleiro

x