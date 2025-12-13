Presidente da TUI reforça importância da torcida no processo eleitoral

Gabriel Oliveira, presidente da TUI - Foto: João Grassi I Ag. A TARDE

Ao longo de todo o ano, a presença da torcida foi essencial para o Vitória que chegou a demorar de vencer sem ela no Brasileirão. Agora, com a permanência na Série A, os rubro-negros foram ao Barradão para as eleições do clube, com presença muito valorizada pelo presidente da TUI, a torcida organizada do Leão da Barra.

Presidente da Torcida Uniformizada Os Imbatíveis (TUI), Gabriel Oliveira destacou a importância da participação da torcida nas eleições do Vitória e classificou a eleição deste sábado, 13, como um dia histórico para o clube.

Presente no Complexo do Barradão durante a votação, o dirigente reforçou a defesa da democracia rubro-negra e pediu unidade entre os torcedores.

"É um dia histórico, a gente está muito feliz. A gente espera que todos os torcedores venham aqui, façam o seu voto e, principalmente, mantenham a torcida do Vitória unida, porque o Vitória unido é com certeza muito forte", afirmou Gabriel.

Segundo o presidente dos Imbatíveis, o processo eleitoral vai além da escolha de dirigentes e representa uma luta maior pelo fortalecimento do clube. "A gente está nessa luta pela democracia, pelo Vitória cada vez mais forte", completou.

Gabriel também relembrou a atuação da torcida em momentos delicados da temporada, com destaque para a mobilização no chamado “AeroNêgo”, quando os torcedores acompanharam o elenco até o aeroporto em jogos fora de casa. Para ele, a postura da torcida foi decisiva para sustentar o clube em meio às dificuldades.

"A torcida do Vitória é fundamental, isso é indiscutível. A gente não precisa mais falar sobre isso, porque hoje a torcida do Vitória sabe o seu papel, sabe a sua luta e realmente sabe o seu valor", disse.

Gabriel ressaltou ainda que a participação dos rubro-negros nas urnas reforça a imagem do clube para além das fronteiras locais. "Hoje a gente mostra ao Brasil e ao mundo o valor da torcida do Vitória. Por isso é muito importante que o torcedor venha aqui, faça o seu voto, mas principalmente faça o seu papel nas arquibancadas", concluiu.

Eleição define futuro do Vitória

A eleição deste sábado, 13, define os novos comandos dos Conselhos Gestor, Deliberativo e Fiscal do Vitória para o triênio 2026–2028. A votação acontece no estacionamento do Complexo do Barradão, com acesso pelo Portão 18, entre 9h e 19h, utilizando 15 urnas eletrônicas.

Ao todo, 19.452 sócios-torcedores estão aptos a participar do pleito. Para votar, é necessário ter mais de 18 anos, estar em dia com as obrigações sociais e possuir ao menos 18 meses consecutivos de associação. A apuração ocorre logo após o encerramento da votação, com divulgação imediata do resultado e posse dos eleitos.