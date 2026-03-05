Menu
HOMENAGEM

Presidente do Bahia, Emerson Ferreti receberá Título de Cidadão Baiano

Proposta por Bobô, homenagem celebra os serviços de Ferretti ao esporte baiano

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

05/03/2026 - 3:20 h | Atualizada em 05/03/2026 - 21:21

Emerson Ferreti, presidente do Bahia Associação
Emerson Ferreti, presidente do Bahia Associação -

O presidente do Esporte Clube Bahia Associação, Emerson Ferretti, será homenageado com o Título de Cidadão Baiano na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). A cerimônia está marcada para esta sexta-feira, 6, às 10h, no Plenário Orlando Spínola, em Salvador.

A honraria foi proposta pelo deputado estadual Bobô Tavares e reconhece a contribuição de Ferretti ao esporte no estado, além de sua atuação na gestão esportiva e em pautas ligadas à inclusão e diversidade no ambiente esportivo.

Natural de Porto Alegre (RS), Emerson Ferretti iniciou a carreira como goleiro no Grêmio e também passou por clubes como Juventude e Flamengo. No futebol baiano, destacou-se com a camisa do Esporte Clube Bahia, conquistando a Copa do Nordeste em 2001 e 2002, além do Campeonato Baiano de 2001.

Após encerrar a carreira como atleta, Ferretti passou a atuar na gestão esportiva. Entre 2012 e 2017, presidiu o Esporte Clube Ypiranga e também teve passagem pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb).

Atualmente, ele preside o Bahia Associação e representa a entidade na Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube, firmada com o City Football Group. Além da participação na SAF, a associação também tem investido no desenvolvimento de outras modalidades esportivas ligadas ao clube.

x