Presidente do Bahia, Emerson Ferreti receberá Título de Cidadão Baiano
Proposta por Bobô, homenagem celebra os serviços de Ferretti ao esporte baiano
Por Lucas Vilas Boas
O presidente do Esporte Clube Bahia Associação, Emerson Ferretti, será homenageado com o Título de Cidadão Baiano na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). A cerimônia está marcada para esta sexta-feira, 6, às 10h, no Plenário Orlando Spínola, em Salvador.
A honraria foi proposta pelo deputado estadual Bobô Tavares e reconhece a contribuição de Ferretti ao esporte no estado, além de sua atuação na gestão esportiva e em pautas ligadas à inclusão e diversidade no ambiente esportivo.
Natural de Porto Alegre (RS), Emerson Ferretti iniciou a carreira como goleiro no Grêmio e também passou por clubes como Juventude e Flamengo. No futebol baiano, destacou-se com a camisa do Esporte Clube Bahia, conquistando a Copa do Nordeste em 2001 e 2002, além do Campeonato Baiano de 2001.
Após encerrar a carreira como atleta, Ferretti passou a atuar na gestão esportiva. Entre 2012 e 2017, presidiu o Esporte Clube Ypiranga e também teve passagem pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb).
Atualmente, ele preside o Bahia Associação e representa a entidade na Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube, firmada com o City Football Group. Além da participação na SAF, a associação também tem investido no desenvolvimento de outras modalidades esportivas ligadas ao clube.
