Presidente do Cuiabá diz que Timão dá "golpe no futebol brasileiro"

O presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, ’tacou o pau’ na administração do Corinthians, nesta segunda-feira, 14. O dirigente criticou as contratações do Timão, como a de Memphis Depay, mesmo com o clube devendo milhões para outros times brasileiros.

"A situação do Corinthians é ridícula. O Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro", disparou o presidente do Cuiabá em entrevista à Rádio Bandeirantes.

"Porque não está pagando ninguém e está contratando jogadores, pagando R$ 4 milhões por mês por um jogador estrangeiro e não consegue pagar o Cuiabá, que é muito menos do que eles vão pagar para o Memphis Depay", complementou.

O Cuiabá cobra, na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF, uma dívida de R$ 14 milhões referente ao meio-campista Raniele, contratado nesta temporada pelo Corinthians. Dresch, inclusive, propôs uma solução.

"Precisa criar uma regra em que um jogador só pode entrar em campo se o clube estiver com os pagamentos em dia. Se um jogador X foi comprado por um time Y, e a parcela está atrasada, ou não está paga, ele não pode jogar. Porque, senão, a gente vive em um mundo de fantasia, onde os clubes têm dinheiro para receber, mas não recebem e, consequentemente, também não pagam", sugeriu.

Sobre a dívida do goleiro Walter, que aparece no balancete financeiro do Corinthians, o dirigente afirmou que está tudo quitado e que o erro foi da administração do clube paulista.