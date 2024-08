Presidente do Flamengo alfineta Textor: "SAF sem fair play financeiro"

Landim e Textor durante a pré-temporada nos Estados Unidos - Foto: Reprodução/GE

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, comentou sobre o fair play financeiro no Brasil logo após o rubro-negro sofrer uma goleada de 4 a 1 para o Botafogo, no domingo, 18. Em uma mensagem em um grupo com seus apoiadores, Landim afirmou que o rival gasta muito mais do que arrecada.

"Acho que só neste ano eles já investiram 75 milhões de euros (cerca de R$ 450 milhões), ou seja, aproximadamente o número que você apresentou como sendo desde 2021. Isso para um clube que teve um faturamento de R$ 322 milhões no ano passado. Sejam bem-vindos aos tempos de SAF sem fair play financeiro", disse Landim, segundo o site Goal.

Vale ressaltar que o Botafogo foi o time que mais investiu neste ano. Entre as contratações mais caras da história do Brasil, duas foram feitas pelo Alvinegro em 2024: o campeão da Copa do Mundo com a Argentina, Thiago Almada, e o ponta Luiz Henrique.



Apesar da reclamação de Landim, John Textor, dono do Botafogo, já se manifestou a favor de um teto salarial e ainda afirmou: "Se não fizermos isso, o Bahia vai ganhar 20 campeonatos seguidos".