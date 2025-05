Prestes a estrear em Ba-Vi, Kayzer pode se inspirar em ídolos do Leão

Renato Kayzer estreou com dois gols na partida contra o Vasco da Gama - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Preservado na partida do Vitória contra o Cerro Largo, Renato Kayzer voltará a campo neste domingo, 18, no clássico contra o Bahia. Após impressionar a torcida rubro-negra com dois gols logo em sua estreia, o centroavante quer repetir a dose no Ba-Vi.

Se tratando de matadores decisivos em clássicos, não faltam exemplos que fizeram a alegria da torcida do Vitória. Kayzer pode se inspirar em jogadores como Dinei, Índio, Nádson e Neto Baiano, ídolos rubro-negros que deixaram suas marcas.

Relembre abaixo grandes atacantes do Vitória que brilharam em clássicos

Dinei e o eterno 7 a 3

Um dos maiores ídolos da história recente do Vitória, Dinei brilhou em decisões contra o Bahia. Seu maior jogo pelo Leão e principal atuação em Ba-Vis foi, sem dúvidas, nas finais do Campeonato Baiano de 2013. Na partida de ida, o atacante marcou quatro gols na histórica goleada de 7 a 3.

Dinei gravou o seu nome na história do Vitória e colecionou momentos marcantes com a camisa rubro-negra. Além do título estadual, se destacou ao marcar 16 gols na grande campanha rubro-negra no Campeonato Brasileiro do mesmo ano, quando o Leão ficou na 5ª colocação.

Dinei e Gabriel Paulista comemoram gol do Vitória na goleada de 7 a 3 contra o Bahia | Foto: Reprodução/YouTube

Índio e as flechadas

Grande goleador do Vitória em 2007, Índio calou a antiga Fonte Nova ao marcar quatro gols em um emocionante clássico contra o Bahia. Em jogo válido pelo quadrangular final do Campeonato Baiano daquela temporada, o Leão venceu por 6 a 5.

Índio ficou conhecido por suas comemorações com 'flechadas', em alusão ao seu apelido | Foto: Reprodução

O Vitória, inclusive, se sagraria campeão baiano em 2007, com grande destaque para Índio. Ele ainda fez parte do elenco que conquistou o acesso à Série B em 2006, ficando conhecido por suas marcantes comemorações com 'flechadas', em alusão ao seu apelido.

Nadgol em 14 minutos

Um dos grandes atacantes do Vitória no início dos anos 2000, Nádson, conhecido como 'Nadgol', se destacou em clássicos contra o Bahia. Em um desses, o atacante saiu do banco para conseguir um feito épico: marcar três gols em menos de 15 minutos.

Em pleno Barradão, o Vitória viu o Bahia abrir uma vantagem de 2 a 0 em jogo pelo Campeonato Baiano de 2003, mas Nádson conseguiu virar esse placar com um hat-trick relâmpago.

Nádson saiu do banco para comandar grande virada do Vitória | Foto: Reprodução/YouTube

"Tenho jogos memoráveis, o BaVi que foi 3 a 2, faltando 14 minutos e tomando 2 a 0, consegui virar o jogo", relembrou Nadgol em entrevista ao Portal A TARDE.

Neto Baiano nos momentos decisivos

Conhecido por suas provocações, Neto Baiano brilhou em jogos contra o Bahia. O centroavante marcou gols decisivos em clássicos de mata-mata, como as finais do Campeonato Baiano nas edições de 2009 e 2012, e também nas semifinais de 2011.

Neto Baiano marcou 38 gols em 2012 | Foto: Felipe Oliveira / EC Vitória

Dos sete gols marcados por Neto Baiano em Ba-Vis, quatro foram em confrontos eliminatórios. Muito identificado com a torcida do Vitória, o atacante teve destaque principalmente na temporada 2012, quando fez 38 tentos em 44 jogos pelo Leão.