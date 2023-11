Probabilidade de rebaixamento do Bahia diminui após triunfo | A TARDE

O Esporte Clube Bahia segue em busca do maior objetivo da temporada: evitar o rebaixamento. Na noite da última terça-feira, 31, a equipe de Rogério Ceni deu mais um passo nesta disputa ao vencer o Fluminense por 1 a 0, na Arena Fonte Nova. O resultado positivo colocou o Bahia na 13ª posição do Campeonato Brasileiro, com 37 pontos somados, a oito dos 45 pontos, considerada a nota de corte para fugir do rebaixamento.

Faltando sete rodadas para acabar a competição, o Bahia possui cerca de 12,2 % de chances de ser rebaixado para a segunda divisão nacional, de acordo com dados divulgados pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Apesar do mau desempenho contra o time alternativo do Fluminense, o resultado colocou o ‘Esquadrão’ em uma situação mais confortável no Brasileirão, abrindo cinco pontos de vantagem para o Goiás, primeira equipe na zona da degola, mas que ainda joga nesta rodada, contra o Bragantino.

Além disso, o resultado fez com que o Bahia retomasse o caminho das vitórias, e dos gols, já que a equipe havia perdido as duas últimas partidas sem marcar nenhum tento, contra Cruzeiro e Palmeiras, respectivamente.

O próximo compromisso do ‘Esquadrão’ será realizado neste sábado, 4, às 19h30, contra o Grêmio, na Arena do Grêmio. O tricolor gaúcho é a equipe que o Bahia mais enfrentou em 2023. Até o momento, os times já se enfrentaram em três ocasiões, com dois empates, ambos na Copa do Brasil, e uma vitória gremista, no Campeonato Brasileiro.