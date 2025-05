Projeto Estação Ginástica abre inscrições para aulão 45+

Projeto Estação Ginástica - Foto: ASCOM sudesb

Cada vez mais, o Brasil tem sido reconhecido pelos seus talentos de projeção mundial em ginástica, e pessoas de todas as idades têm se interessado pela prática. Hoje em dia, os interessados na modalidade têm diversas opções para começar a praticar, como o Projeto Estação Ginástica, que leva o esporte para pessoas acima dos 45 anos.

Reunindo alunos em um aulão nesta terça-feira, 20, às 7h, o projeto pretende democratizar a prática da ginástica, levando o esporte a pessoas que nunca o experimentaram. O evento segue com inscrições abertas, e acontecerá no estacionamento do Estádio de Pituaçu.

Além de ginástica, o projeto da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb) terá aulas de zumba, alongamento e aeróbica, ministradas para quatro turmas divididas nos turnos da manhã, às 7h e 8h, e da tarde, às 16h e 17h, de terça a sexta-feira.

Para se inscrever, basta ir ao Estádio de Pituaçu e apresentar original e cópia do RG, CPF, comprovante de residência e atestado médico emitido há no máximo seis meses. A documentação deve ser entregue na Tribuna de Honra, que funciona nos dias úteis das 9h às 12h e das 14h às 17h.