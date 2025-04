Três atletas baianas compõem a Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica

Atletas Keila Vitória Santos, Clara Beatriz Vaz e Maria Paula ao lado de seus familiares e técnicas - Foto: Ascom / Sudesb

As atletas Keila Vitória Santos, Clara Beatriz Vaz e Maria Paula Caminha fazem parte da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica. As soteropolitanas sonham em ser convocadas para a disputa do Mundial da modalidade no Rio de Janeiro, que será realizado entre os dias 20 e 24 de agosto.

As ginastas vivem uma rotina intensa de treinamentos focadas no objetivo de irem ao mundial. Elas treinam em Aracaju, no centro de treinamento olímpico da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG).



Além da parte física e técnica, as profissionais são acompanhadas por uma equipe multidisciplinar com nutricionistas, psicólogos e fisioterapeutas, que oferecem o suporte necessário para o desenvolvimento em uma modalidade de alto rendimento.

Ginastas Keila Vitória Santos, Clara Beatriz Vaz e Maria Paula ao lado da sua primeira técnica, Joseane Coelho (Clube Gorba) | Foto: Ascom / Sudesb



Maria Clara, de 14 anos, faz parte da Seleção Juvenil de Conjunto e mora há um ano em Aracaju. Apesar da distância da família e dos desafios da rotina de treinos, ela se mantém firme no propósito de representar bem a Bahia e o Brasil.

“Nos momentos mais difíceis, já pensei em desistir, mas a paixão pela ginástica fala mais alto. Penso que sou forte, que estou aqui porque amo esse esporte. Então é só seguir, que vou conseguir meu objetivo”, afirma a atleta, que tem o apoio do Bolsa Esporte, benefício assegurado pelo Governo da Bahia.

Já Keila Vitória e Maria Paula, ambas com 16 anos, integram a Seleção Brasileira Adulta de Conjunto e também sonham alto. Determinada, Keila, que também tem o apoio do Bolsa Esporte, diz nunca ter cogitado desistir.

“Tenho muita clareza do que me trouxe até aqui. Estou em Aracaju porque realmente amo a ginástica e quero alcançar meu objetivo maior, que é disputar os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028”, declara.

Já para Maria Paula, a experiência de viver e treinar na CBG tem desafios, mas também grandes recompensas e momentos inspiradores.

“Tem horas em que a saudade da família aperta, mas faz parte. Estamos aqui representando um país, uma bandeira, uma nação inteira. Nosso objetivo é dar o nosso máximo”, afirma.

A Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda Esporte, e Federação Baiana de Ginástica (FBG), realizaram o encontro das mães com as atletas. Por conta da saudade a emoção tomou conta das meninas.

“As três meninas baianas são extremamente talentosas, e esse investimento, com benefícios públicos, suporte para passagens e o trabalho de anos da técnica Joseane Coelho, foi fundamental para que elas se desenvolvessem e fossem convocadas para a Seleção Brasileira”, explicou a treinadora Camila Ferezin, que comanda a Seleção Brasileira de Conjunto.