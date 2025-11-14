Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Protesto contra Neymar expõe crise que pode beneficiar o Vitória

Meia-atacante vive momento delicado no Santos na Série A

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

14/11/2025 - 21:44 h
Faixa deixada por torcedores no CT do Santos
Faixa deixada por torcedores no CT do Santos -

O misto sentimento de amor e ódio tem dominado o clima entre torcida e jogadores do Santos em meio à briga contra o rebaixamento. Após uma faixa com cobranças a Neymar ser pendurada nesta quinta-feira, 13, em frente ao CT Rei Pelé, outra tira de apoio foi estendida no mesmo local nesta sexta.

A frase "Vamos só jogar bola", que reflete o atual momento do camisa 10 no clube paulista, foi substituída por "Neymar, estamos com você", com uma imagem do meia-atacante quando ainda defendia o Santos em sua primeira passagem, com o tradicional moicano.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
  • Prote
    Prote |
  • Protesto contra Neymar expõe crise que pode beneficiar o Vitória
    |
Prote Protesto contra Neymar expõe crise que pode beneficiar o Vitória

Leia Também:

Vitória marca evento para apresentação da Arena Barradão; saiba mais
Postagem homofóbica pode tirar Vitor Roque de Palmeiras x Vitória
Ruan Pablo sente e sai chorando em classificação da Seleção Sub-17

Em momento de pressão no Santos, Neymar repercutiu negativamente com o mau comportamento durante o jogo contra o Flamengo, marcado pela derrota por 3 a 2 no Maracanã. O jogador reclamou ter sido substuído no confronto — atitude que irritou companheiros e a diretoria do Peixe.

O atleta chegou em clima de 'heroismo' no início ano, mas sua segunda passagem não deixa de ser decepcionante pela expectativa criada. Neymar deixou de ser unanimidade no Santos e, com 23 jogos na temporada, marcou seis gols e três assistências.

Adversário direto no Vitória na luta contra o rebaixamento, o Santos ocupa a 17ª colocação com 33 pontos — dois a menos que o Leão da Barra. O clube paulista, contudo, ainda encara o Palmeiras dentro de casa em jogo atrasado e pode reagir na competição. As equipes se enfrentam neste sábado, 15, às 21h, na Vila Belmiro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Brasileirão 2025 neymar santos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Faixa deixada por torcedores no CT do Santos
Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

Faixa deixada por torcedores no CT do Santos
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Faixa deixada por torcedores no CT do Santos
Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

Faixa deixada por torcedores no CT do Santos
Play

Ancelotti elogia torcida do Vitória e "ambiente bonito" do Barradão

x