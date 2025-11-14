ESPORTES
Protesto contra Neymar expõe crise que pode beneficiar o Vitória
Meia-atacante vive momento delicado no Santos na Série A
Por Lucas Vilas Boas
O misto sentimento de amor e ódio tem dominado o clima entre torcida e jogadores do Santos em meio à briga contra o rebaixamento. Após uma faixa com cobranças a Neymar ser pendurada nesta quinta-feira, 13, em frente ao CT Rei Pelé, outra tira de apoio foi estendida no mesmo local nesta sexta.
A frase "Vamos só jogar bola", que reflete o atual momento do camisa 10 no clube paulista, foi substituída por "Neymar, estamos com você", com uma imagem do meia-atacante quando ainda defendia o Santos em sua primeira passagem, com o tradicional moicano.
Prote | |
Leia Também:
Em momento de pressão no Santos, Neymar repercutiu negativamente com o mau comportamento durante o jogo contra o Flamengo, marcado pela derrota por 3 a 2 no Maracanã. O jogador reclamou ter sido substuído no confronto — atitude que irritou companheiros e a diretoria do Peixe.
O atleta chegou em clima de 'heroismo' no início ano, mas sua segunda passagem não deixa de ser decepcionante pela expectativa criada. Neymar deixou de ser unanimidade no Santos e, com 23 jogos na temporada, marcou seis gols e três assistências.
Adversário direto no Vitória na luta contra o rebaixamento, o Santos ocupa a 17ª colocação com 33 pontos — dois a menos que o Leão da Barra. O clube paulista, contudo, ainda encara o Palmeiras dentro de casa em jogo atrasado e pode reagir na competição. As equipes se enfrentam neste sábado, 15, às 21h, na Vila Belmiro.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes