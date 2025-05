ESPORTES PSG vence Arsenal em Londres e sai na frente na semifinal da Champions Dembélé marca o gol da vitória no Emirates, e equipe francesa leva vantagem para o jogo de volta Por Da Redação 29/04/2025 - 18:16 h

Paris Saint-Germain's French midfielder #14 Desire Doue (R) and teammates celebrate at the end of the UEFA Champions League Semi-final First Leg football match between Arsenal and Paris Saint-Germain (PSG) at the Emirates Stadium in north London, on April 29, 2025. Paris Saint-Germain (PSG) wins 1 - 0 against Arsenal.

O Paris Saint-Germain largou na frente na disputa por uma vaga na final da Champions League 2024/2025. Nesta terça-feira (30), o time francês venceu o Arsenal por 1 a 0 no Emirates Stadium, em Londres, e leva a vantagem para o jogo de volta, no Parc des Princes, em Paris. Leia Também: Brasil já usou vermelho outras vezes na história, relembre Paysandu x Bahia: onde assistir, prováveis escalações e mais Camisa vermelha pode entrar na coleção alternativa da Seleção; veja O único gol da partida foi marcado logo no início do primeiro tempo. Após boa troca de passes com Kvaratskhelia, Dembélé finalizou de primeira. A bola bateu na trave antes de balançar a rede. Na segunda etapa, o Arsenal pressionou em busca do empate, mas parou em Donnarumma, que fez boas defesas, e na falta de pontaria dos atacantes ingleses. Os Gunners chegaram a marcar com Merino, mas o gol foi anulado por impedimento. A partida de volta acontece na próxima quarta-feira, 7 de maio, às 16h (horário de Brasília), em Paris.

